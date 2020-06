Nowy Batman z zapowiedzią na DC Fandome. Co z grą o Harrym Potterze?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Wygląda na to, że oczekiwanie powoli dobiega końca i już w sierpniu otrzymamy oficjalną zapowiedź nowej gry z Batmanem w roli głównej, o której plotki pojawiają się w sieci od dobrych kilku miesięcy. Taką informację przekazał Jason Schreier (ex-Kotaku, obecnie Bloomberg), a więc jedna z najlepiej poinformowanych i najbardziej wiarygodnych osób w branży. Z jego słów wynika, że produkcja ta zostanie ujawniona w trakcie sierpniowego eventu DC Fandome. Szczegóły na temat nadchodzącej produkcji nie są znane - możliwe jednak, że chodzi o tajemnicze Gotham Knights.

To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla graczy, bo „niedługo później” usłyszymy coś więcej o grze w uniwersum Harry’ego Pottera. Przypominamy, że jest to projekt, który wyciekł do sieci w 2018 roku (wtedy pojawił się gameplay w kiepskiej jakości), a plotki sugerują, że będzie to wysokobudżetowa gra z otwartym światem. Przez dwa lata o tytule tym było cicho, Schreier mówi jednak, że ten nadal powstaje, a zapowiedź pojawi się jakiś czas po DC Fandome. Dziennikarz dodaje również, że twórcy zmagali się z pewnymi problemami (m.in. pandemią koronawirusa i burzą w sieci po kontrowersyjnych wypowiedziach J.K. Rowling), ale mimo tego nadal celują w premierę w roku 2021 na PlayStation 5 i Xbox Series X.