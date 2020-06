Ghost of Tsushima – nadciąga burza! Zobacz świetny zwiastun gry

SIE

Już wkrótce czeka nas premiera Ghost of Tsushima, prawdopodobnie ostatniego dużego tytułu na wyłączność PlayStation 4. Tak jak można było się spodziewać, akcja promocyjna tej gry nabrała tempa po debiucie The Last of Us: Part II na sklepowych półkach. Niedawno do sieci trafiły krótkie materiały z rozgrywki i szkice koncepcyjne, teraz zaś przyszła pora na bardzo efektowny zwiastun.

Tym razem nie mamy jednak do czynienia z materiałem na silniku rozgrywki. Zamiast tego postawiono na efektowne wideo CGI, które prezentuje głównego bohatera – Jina Sakai i jego przemianę z samuraja w tytułowego „ducha”, czyli działającego z ukrycia wojownika, który nie cofnie się przed niczym, by wymierzyć zemstę.

Ghost of Tsushima – premiera już 17 lipca, wyłącznie na konsoli PlayStation 4.

Ghost of Tsushima