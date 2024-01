Nowy Deus Ex skasowany. Adam Jensen już nie powróci

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Bloomberg ujawnił, że niezapowiedziana odsłona cyklu Deus Ex miała wejść w fazę produkcyjną w tym roku. Szczegóły dotyczące projektu nie są znane opinii publicznej. Niestety i pewnie oficjalne informacje się nie ukażą, gdyż gra miała zostać skasowana. Zamiast tego raport mówi, że Eidos będzie pracować nad „oryginalną marką.” Deus Ex: Rozłam Ludzkości z 2016 roku jest ostatnią główną odsłoną serii.

Eidos Montreal potwierdziło zwolnienia we wpisie na mediach społecznościowych, informując, że zwalnia 97 osób z różnych działów firmy. Działania te tłumaczone są m.in. „globalnym kontekstem gospodarczym”, ogólnymi warunkami branży gier wideo i wcześniej ogłoszonym plan restrukturyzacji Embracer.

Franczyza Deus Ex w rękach Embracer Group znajduje się od 2022 roku. Firma prawa nabyła od Square Enix. Umowa o wartości 300 milionów dolarów, opiewała również na prawa do gier Tomb Raider i Legacy of Kain.

Do sprawy odniósł się Elias Toufexis, który użyczał głosu głównemu bohaterowi Adamowi Jensenowi. „Ta branżajest po***ana z tymi rzeczami” - skomentował zwolnienia w studio.

