Deus Ex - seria powróci? Twórcy chcieliby zrobić to, czego nie zrobił Cyberpunk 2077

fot. Square Enix

Deus Ex to seria cyberpunkowych produkcji, które łączyły w sobie cechy gier RPG i akcji. Jak na razie ostatnią odsłoną cyklu był Rozłam Ludzkości z 2016 roku i choć tytuł ten przypadł do gustu graczom oraz krytykom (na co wskazuje między innymi średnia ocen w serwisie Opencritic na poziomie 82/100), to już jego sprzedaż miała okazać się rozczarowująca dla wydawcy, firmy Square Enix. Jakiś czas po debiucie gry do sieci trafiły informacje sugerujące, że marka zostaje schowana do szuflady i choć wydawca zaprzeczał, to przez 6 lat nie doczekaliśmy się w tym temacie niczego nowego. Szansą na nowe otwarcie dla serii może jednak okazać się przejęcie Eidos Montreal przez szwedzki koncern Embracer Group, o którym usłyszeliśmy w maju tego roku.

Jeff Grubb dotarł do informacji wskazujących na to, że Eidos chciałoby powrócić do marki Deus Ex, co wcześniej nie było możliwe ze względu na podejście Square Enix: włodarze firmy nie chcieli ryzykować i inwestować dużych pieniędzy w tytuł, który niekoniecznie musi okazać się finansowym sukcesem. Dziennikarz dodał również, że twórcy chcieliby "zrobić to, czego nie zrobił Cyberpunk 2077", choć nie zdradził przy tym żadnych detali.

Warto jednak mieć na uwadze jedno: nawet jeśli Grubb ma racje, to minie jeszcze dużo czasu, nim dowiemy się czegoś więcej na temat kolejnej części Deus Ex.