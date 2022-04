Nowy film Alejandro Gonzaleza Iñárritu trafi na Netflixa. Premiera jeszcze w tym roku

fot. youtube.com

Na Netflixie pojawi się nowy film Alejandro Gonzaleza Iñárritu, słynnego meksykańskiego reżysera, scenarzysty i producenta, który ma na koncie m.in. nagrodzone Oskarami filmy Birdman i Zjawa. Nowa produkcja zatytułowana będzie Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths i opisywana jest jako nostalgiczna komedia, która przedstawi losy słynnego meksykańskiego dziennikarza i twórcy filmów dokumentalnych, który powraca do domu i zmaga się z kryzysem egzystencjonalnym oraz mierzy się z własną tożsamością, relacjami rodzinnymi oraz przeszłością swojego kraju.

Film obecnie jest na etapie postprodukcji, a jego premiera ma odbyć się pod koniec roku nie tylko na Netflixie, ale też i w kinach.

Alejandro jest jednym z najlepszych współczesnych filmowców i jednym z głównych wizjonerów w naszej branży. Bardo to kinowe doświadczenie, które zainspirowało nas do stworzenia strategii premierowej, która zgłębi kulturę w największy możliwy sposób. Damy miłośnikom kina na całym świecie szansę na doświadczenie tego filmu poprzez globalną premierę kinową oraz debiut na Netflixie. Znam Alejandro od długiego czasu i jestem bardzo podekscytowany mogąc wreszcie pracować z nim i dostarczyć jego filmu widzom na całym świecie - mówi Scott Stuber, szef działu filmowego Netflixa.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.