Chris McQuarrie i Tom Cruise pracują nad czymś nowym? Jest potencjalny opis fabuły

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Chociaż Tom Cruise jeszcze ciężko pracuje na planie Mission: Impossible 8, krążą pogłoski o kompletnie nowym projekcie, który czeka na niego oraz Christophera McQuarrie do swojej realizacji. Production Weekly dotarł do informacji o projekcie zatytułowanym Broadsword, nad którym pieczę sprawuje studio Warner Bros. McQuarrie ma zarówno odpowiadać za reżyserię, jak i scenariusz, a Cruise miałby w nim zagrać. Co ciekawe, data premiery jest przewidywana na 2025 rok.

Broadsword jest opisany jako historia operacji SOE (Kierownictwa Operacji Specjalnych), brytyjskiej, tajnej agencji rządowej, działającej w czasach II wojny światowej. Głównej bohaterem jest kapitan marynarki wojskowej, który rozbija się we Francji i zostaje jedynym ocalałym. Pośród wojennego chaosu, musi samodzielnie dokończyć swoją misję.

Warto wziąć tę informację z przymrużeniem oka, szczególnie, że data premiery rzekomego projektu pokrywa się z Mission: Impossible 8, który podobno wciąż nie zakończył zdjęć. Data premiery została zaplanowana na maj 2025.