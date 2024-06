Tom Cruise nie zna odpoczynku. Będzie pracować nad Mission: Impossible 8 przez całe lato

fot. Paramount Pictures

Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 1 nie poradziło sobie w box office tak jak mogło sobie tego życzyć studio, ale serię czeka ostateczne zakończenie w postaci kolejnej części, która początkowo nazywana była Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 2, ale zdecydowano się to zmienić, chociaż nowego tytułu jeszcze nie poznaliśmy. Kolejne przeszkody pojawiają się na drodze do zrealizowania tego projektu, o którym postanowił wypowiedzieć się Shea Whigham, jedna z gwiazd produkcji.

Tom Cruise będzie pracować nad Mission: Impossible 8 przez całe lato

Shea Whigham powiedział:

Uważam się za szczęściarza z powodu tego wszystkiego nad czym ostatnio pracowałem, ale tak - skończyliśmy. Tom Cruise nie skończył. Kolejna część Mission: Impossible ma premierę w maju przyszłego roku. Powiedziałem McQarriemu: "Nie chcę większej przyczepy, nie chcę więcej pieniędzy, nie chcę lepszego kateringu. Chcę tylko jednej sceny z Tomem, którą napisałbyś jak scenę z Podejrzanych." I zrobił to. Zrobiliśmy taką scenę, a po niej Tom zaprosił mnie na obiad.

Aktor podzielił się również tym, że chociaż większość obsady zakończyła prace na planie, to McQuarrie i Cruise mają w planach kręcić przez całe lato, aby wszystko było gotowe do przyszłorocznej premiery.

Nie jestem w stanie wytłumaczyć, jak on to wszystko robi. A to co robi teraz... Uważam, że zwali ludzi z nóg. Chce, żeby ta część była jak film przygodowy i razem z McQuarriem mają pomysł jak to zrobić. To będzie niesamowite.