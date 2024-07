Tom Cruise obejrzał TO nadchodzące kinowe widowisko. Szalał na fotelu i śmiał się do rozpuku

Universal

Anthony Ramos, który jest w obsadzie Twisters, powiedział na londyńskiej premierze filmu, że Tom Cruise pojawił się, by wesprzeć swojego kolegę z planu Top Gun: Maverick, Glena Powella - i stał się fanem. Gwiazdor kina akcji najwyraźniej fantastycznie bawił się na seansie, głośno śmiejąc się i ekscytując różnymi momentami.

Tom Cruise obejrzał Twisters

“Glen siedział za mną, mój brat obok mnie, a Tom za moim bratem” - powiedział Ramos w rozmowie z People. “Tom uderzał mnie przez cały seans. Po trzecim razie odwróciłem się, by mu powiedzieć: Hej, Tom Cruise wariuje! Wciąż mnie uderzał. Robił to, ponieważ był podekscytowany różnymi momentami. Śmiał się przez cały film. I nie wstydził się tego wszystkiego pokazać po sobie. Byłem mu za to wdzięczny.”

Ramos dodał, że po seansie przytulili się. Cruise pogratulował mu "dobrej roboty" i gwiazda Twisters ciepło wspomina to spotkanie.

Twisters - informacje o filmie

To sequel kultowego filmu katastroficznego Twister z 1996 roku, który z czasem zyskał miano kultowego i był dwukrotnie nominowany do Oscara.

Historia opowiada o Kate Cooper (Daisy Edgar-Jones), łowczyni burz, która w czasach studenckich przeżyła spotkanie z niszczycielskim tornadem. Obecnie bezpiecznie, z dala od zagrożenia, bada wzorce burz w Nowym Jorku. Na otwarte równiny zostaje z powrotem zwabiona przez swojego przyjaciela Javiego (Anthony Ramos), aby przetestować nowy, przełomowy system śledzenia. Na miejscu spotyka Tylera Owensa (Glen Powell), czarującą i lekkomyślną gwiazdę mediów społecznościowych, która czerpie przyjemność z publikowania swoich przygód w pogoni za burzą wraz ze swoją ekipą. W miarę nasilania się sezonu burzowego uwalniane są przerażające zjawiska, których nigdy wcześniej nie widziano, a Kate, Tyler i ich rywalizujące zespoły trafiają prosto na ścieżki wielu nadciągających burz, które krzyżują się w środkowej Oklahomie.

Twisters - 19.07

Reżyserem filmu jest Lee Isaac Chung, twórca Minari. W obsadzie znaleźli się Daisy Edgar-Jones, Glen Powell, Anthony Ramos, Maura Tierney, Brandon Perea, Daryl McCormack, Sasha Lane, Kiernan Shipka, Nik Dodani, Harry Hadden-Paton, David Corenswet, Tunde Adebimpe oraz Katy O'Brian.

Twisters – premierę zaplanowano na 19 lipca 2024 roku.