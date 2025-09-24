Nowy James Bond będzie Brytyjczykiem. Wiemy, kiedy go poznamy

fot. materiały prasowe

Denis Villenueve rozpocznie poszukiwania aktora do roli Jamesa Bonda - najsłynniejszego szpiega świata już w przyszłym roku! Najpierw chce zakończyć produkcję innego projektu - trzeciej części Diuny.

James Bond - co wiadomo o castingu?

Osoby wtajemniczone donoszą, że reżyser i jego współpracownicy poszukują „nowej twarzy”, która mogłaby wcielić się w rolę agenta 007 w nadchodzącym filmie Bond 26. Zgodnie z zamysłem twórcy tej postaci - Iana Fleminga, Bond ma być mężczyzną pochodzącym z Wielkiej Brytanii. Prawdopodobnie wcieli się w niego więc jakiś Brytyjczyk, co wyklucza wcześniej spekulowane opcje nowego aktora, takie jak Timothée Chalamet, Glen Powell, Austin Butler czy Jacob Elordi.

Dementuje to też wcześniejsze spekulacje, jakoby nowy James Bond miał odejść od dotychczasowego schematu i zmienić pochodzenie lub nawet płeć. Do tej pory wszyscy odtwórcy tej roli pochodzili z Wielkiej Brytanii i byli mężczyznami - wygląda na to, że to nie ulegnie zmianie.

Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się w 2027 roku, a premiera planowana jest na rok później - w 2028 roku.

