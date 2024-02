Nowy Predator - ruszają prace nad filmem. Pierwsze informacje, reżyser i tytuł

Źródło: materiały prasowe

Reklama

Jak donosi Deadline, 20th Century Studios rusza z nowym filmem z Predatorem. Reżyserem i scenarzystą ma być Dan Trachtenberg, którego poprzedni film uniwersum, Predator: Prey odniósł sukces artystyczny i stał się popularny w streamingu.

Nowy Predator - co wiemy?

Nowy film ma być samodzielną historią, czyli nie będzie to kontynuacja którejś fabuły. Na tę chwilę tytuł to Badlands, więc jak widać, idą raczej w kierunku podobnym do Prey. Niestety, na ten moment jakiekolwiek informacje o fabule nie są znane. The Hollywood Reporter dodaje jednak, że w odróżnieniu od Prey, ten film ma być osadzony w przyszłości. Wiadomo jedynie, że Predator pojawi się na ekranie.

Projekt ma wysoki priorytet dla studia. Reżyser i osoby decyzyjne rozmawiają już z aktorami o zagraniu głównej roli.

Na razie nie wiadomo, czy będzie to film kinowy, czy jak poprzednik tworzony dla streamingu. Prey: Predator pobił rekordy oglądalności w Hulu i Disney+, więc nie jest wykluczone, że tym razem pokuszą się o powrót Predatora na wielki ekran.

Według źródeł Deadline, projekt jest na wczesnym etapie rozwoju. Podkreślają jednak, że wciąż trwają prace nad Prey 2.

Potencjalna data premiery nie jest znana.