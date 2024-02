"Prawdziwy Bruce Wayne" - tak fani ochrzcili Christiana Bale'a. Są pod wrażeniem jego zachowania

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Jak donosi The Guardian, Christian Bale, który zagrał głównego bohatera w trylogii Mrocznego Rycerza, wraz ze swoją żoną, Sibi Blazic, zostali współzałożycielami organizacji non-profit Together California. Jej celem jest zbudowanie 12 domów dziecka w Kalifornii, które zadbają o to, by osierocone rodzeństwa mogły żyć razem, a także pomoc starszym mieszkańcom w łatwym przejściu w dorosłe i samodzielne życie. Koszt projektu szacuje się na 22 miliony dolarów, a jego zakończenie zaplanowano na 2025 rok.

Christian Bale pomaga z Together California

W oświadczeniu Together California możemy przeczytać:

Wyobraźcie sobie bezgraniczny ból i traumę, które towarzyszą stracie rodziców, a następnie pomyślcie, że na dodatek zostajecie jeszcze pozbawieni braci i sióstr. Tak nie powinno traktować się dzieci. Dlatego chcemy interweniować. Wierzymy, że to pierwsza taka inicjatywa z wielu, a także że ludzie, Kalifornijczycy i mieszkańcy Los Angeles, będą wiedzieli, że mogą się do nas przyłączyć i wspólnie będziemy mogli edukować świat na temat tego, co dzieje się tuż przed naszymi nosami. To są nasze dzieci i musimy im pomóc.

"Prawdziwy Bruce Wayne"

Nagłówki na ten temat przyciągnęły uwagę internautów. Nie da się ukryć, że ta inicjatywa jest bardzo w stylu Bruce'a Wayne'a, który w co najmniej kilku swoich originach przekształcił Wayne Manor w sierociniec, w tym w filmie Mroczny Rycerz Powstaje - w którym Christian Bale po raz ostatni wystąpił jako Batman.

Poniżej zebraliśmy dla was kilka reakcji internautów. Wszyscy są zgodni, że Christian Bale to "prawdziwy Bruce Wayne".

https://twitter.com/nightwaynes/status/1755639013329764852

https://twitter.com/BhdAnkur/status/1755626223412318424

https://twitter.com/JaredWignall/status/1755638514333491306

https://twitter.com/Mahim441/status/1755843706924720478

https://twitter.com/ShitpostRock/status/1755776954848911865

Zobacz także:

Ranking najważniejszych przeciwników Batmana