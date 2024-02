Nieśmiertelny - Michael Fassbender negocjuje rolę. Henry Cavill nie będzie jedyną gwiazdą

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Trwa casting do filmu Nieśmiertelny, w obsadzie którego jest na razie tylko Henry Cavill. Popularny aktor zagra głównego bohatera i już od dawna pracuje aktywnie z kaskaderami Chada Stahelskiego nad przygotowaniami. Twórca serii John Wick już wytrwale prace nad etapem preprodukcji, bo zdjęcia na planie mają ruszyć jeszcze w 2024 roku.

Nieśmiertelny - obsada

Jak donosi niezawodny Daniel Richtman, Michael Fassbender jest w trakcie rozmów, by zagrać jedną z głównych ról. Na razie nie wiadomo, czy miałby zagrać czarny charakter, czy sojusznika głównego bohatera. Jest to o tyle zaskoczenie, że wielu uznało obecność Henry'ego Cavilla jako osoby będącej największą gwiazdą tego projektu. A widać, że reżyser Chad Stahelski celuje tutaj w o wiele wyższą jakość.

Wiemy, że Stahelski czerpie z wszystkiego, co powstało w uniwersum Nieśmiertelnego, więc też z serialu. Nie wiadomo, jaka jest planowana historia, ale można śmiało założyć, że będzie to coś innego, niż widzieliśmy w pierwszej części. Twórcy mają ambitne plany na to, by był to początek nowego uniwersum, które mogłoby być kontynuowane w rownież serialu.

Data premiery filmu nie jest znana.