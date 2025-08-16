Straszny film 6 - dobra wiadomość dla fanów. Powrót aktorek!
Ogłoszono nowe informacje o filmie Straszny film 6, który jest powrotem kultowej serii po latach. Parodia weźmie na warsztat wyśmiewanie horrorów w nowym stylu, a główne role ponownie zagrają Anna Faris oraz Regina Hall.
Oficjalnie ogłoszono, że Anna Faris i Regina Hall zagrają główne role w filmie Straszny film 6. Obie aktorki występowały w tej serii od początku, więc ciągłość zostanie zachowana w kontynuacji. Za scenariusz odpowiadają twórcy pierwszych części, czyli Marlon Wayans, Shawn Wayans oraz Keenen Ivory Wayans. Reżyserem jest Michael Tiddes, który często pracował z Marlonem Wayansem – przy takich filmach jak Dom bardzo nawiedzony, 50 twarzy Blacka czy Nago.
Straszny film 6 – co wiemy?
Projekt został ogłoszony w kwietniu 2025 roku podczas CinemaCon. Tak jak pierwsze części, film ma być parodią horrorów. Od poprzedniej odsłony pojawiło się ich wiele, więc twórcy mają z czego czerpać. Sukces hitu Naga broń pokazuje, że dobre parodie znów mogą wejść w łaski widzów, więc ogłoszenie Strasznego filmu 6 pojawiło się w idealnym czasie.
Konkretne szczegóły nie są znane. Premiera filmu Straszny film 6 zaplanowana jest na 12 czerwca 2026 roku. Prace na planie rozpoczną się w październiku.
Źródło: variety.com
