Nowy strój Carol Danvers w MCU - zabawki uchylają rąbka tajemnicy

Nowe produkty Marvela pokazały najlepsze jak do tej pory pierwsze spojrzenie na nowy kostium Carol Danvers w MCU. Wcześniej można było dostrzec nowe stroje na t-shirtach promocyjnych do filmu The Marvels. Teraz rąbka tajemnicy uchyliły samochodziki z serii Hot Wheels. Zobaczcie sami.

Przypominamy, że superbohaterka po raz ostatni pojawiła się w serialu Ms. Marvel. Scena po napisach wprowadzała bezpośrednio do wydarzeń z The Marvels. W sequelu Carol Danvers połączy siły z Kamalą Khan i Monicą Rambeau, którą widzowie mogli już poznać w Kapitan Marvel i WandaVision.

Nowy strój Carol Danvers w MCU

Jak widać, nowe kostiumy superbohaterek nie wydają się drastycznie różnić od poprzednich. Na rękawach Kamali Khan jest trochę więcej ozdób, zaś jej błyskawica zmieniła kolor ze złotej na srebrną. Jeśli chodzi o Carol Danvers, strój jest niemal identyczny do tego, który miała na sobie w scenie po napisach w Ms. Marvel. Jedynie kolor na jej klatce piersiowej wydaje się trochę inny, szczególnie że w filmie Kapitan Marvel miała na nim czerwone pasy, których tutaj brakuje.

The Marvels

The Marvels - premiera kinowa jest zaplanowana na 28 lipca 2023 roku.