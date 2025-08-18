Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma – powróci ktoś więcej niż Gandalf. Potwierdzono hobbita
Trwają przygotowania do filmu Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma. Ian McKellen powróci po latach jako Gandalf, ale nie będzie jedynym aktorem z oryginalnej obsady. To właśnie on zdradził tajemnicę i potwierdził kolejną osobę.
Trwają przygotowania do filmu Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma. Ian McKellen powróci po latach jako Gandalf, ale nie będzie jedynym aktorem z oryginalnej obsady. To właśnie on zdradził tajemnicę i potwierdził kolejną osobę.
Sir Ian McKellen brał udział w panelu na konwencie fantasy, w którym potwierdził, że postać Frodo pojawi się na ekranie w filmie Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma. Elijah Wood znów pojawi się w tej roli. W fabule istotną rolę odgrywa również Aragorn i wiele wskazuje na to, że Viggo Mortensen wcieli się w postać przy udziale efektów specjalnych, które go odmłodzą.
Aktor ujawnił, że prace na planie ruszą w maju 2026 roku. Nic więcej nie chciał potwierdzić poza swoją obecnością i obecnością Elijah Wooda w obsadzie. Andy Serkis stoi za kamerą, a w czerwcu mówił, że jeszcze trwają prace nad scenariuszem.
Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma – McKellen zapowiada
Jest też wideo z tego spotkania z fanami:
Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma – co wiadomo?
Historia rozgrywa się w okresie Drużyny Pierścienia, tuż przed wyruszeniem Froda z Shire do Rivendell. Film rozpocznie się od misji Gandalfa, który wysyła Aragorna na poszukiwanie Golluma. Obawy czarodzieja wynikają z ryzyka, że Sméagol może ujawnić Sauronowi informacje o Pierścieniu. Philippa Boyens wyjaśniła, że produkcja pełni rolę fabularnego pomostu, osadzając wydarzenia pomiędzy 111. urodzinami Bilbo Bagginsa a dotarciem drużyny do kopalni w Morii.
Premiera filmu Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma jest zaplanowana na grudzień 2027 roku.
Źródło: Discussing Film
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
21
sie
Pragnę tylko ciebie
22
sie
Nasze królestwo
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1936, kończy 89 lat
ur. 1933, kończy 92 lat
ur. 1969, kończy 56 lat
ur. 1991, kończy 34 lat
ur. 1958, kończy 67 lat