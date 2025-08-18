Reklama
Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma – powróci ktoś więcej niż Gandalf. Potwierdzono hobbita

Trwają przygotowania do filmu Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma. Ian McKellen powróci po latach jako Gandalf, ale nie będzie jedynym aktorem z oryginalnej obsady. To właśnie on zdradził tajemnicę i potwierdził kolejną osobę.
Adam Siennica
władca pierścieni
Adam Siennica
władca pierścieni
15. Władca Pierścieni: Powrót króla (2003) fot. materiały prasowe
Sir Ian McKellen brał udział w panelu na konwencie fantasy, w którym potwierdził, że postać Frodo pojawi się na ekranie w filmie Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma. Elijah Wood znów pojawi się w tej roli. W fabule istotną rolę odgrywa również Aragorn i wiele wskazuje na to, że Viggo Mortensen wcieli się w postać przy udziale efektów specjalnych, które go odmłodzą.

Aktor ujawnił, że prace na planie ruszą w maju 2026 roku. Nic więcej nie chciał potwierdzić poza swoją obecnością i obecnością Elijah Wooda w obsadzie. Andy Serkis stoi za kamerą, a w czerwcu mówił, że jeszcze trwają prace nad scenariuszem.

Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma – McKellen zapowiada

Jest też wideo z tego spotkania z fanami:

Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma – co wiadomo?

Historia rozgrywa się w okresie Drużyny Pierścienia, tuż przed wyruszeniem Froda z Shire do Rivendell. Film rozpocznie się od misji Gandalfa, który wysyła Aragorna na poszukiwanie Golluma. Obawy czarodzieja wynikają z ryzyka, że Sméagol może ujawnić Sauronowi informacje o Pierścieniu. Philippa Boyens wyjaśniła, że produkcja pełni rolę fabularnego pomostu, osadzając wydarzenia pomiędzy 111. urodzinami Bilbo Bagginsa a dotarciem drużyny do kopalni w Morii.

Premiera filmu Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma jest zaplanowana na grudzień 2027 roku.

Źródło: Discussing Film

Powiązane filmy
2027
The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum Fantasy

