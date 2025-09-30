Nadchodzi nowa gra z uniwersum Władcy Pierścieni. Ma rzucić wyzwanie Hogwarts Legacy
Według najnowszych doniesień, w przygotowaniu jest nowa, niezapowiedziana jeszcze gra akcji z perspektywy trzeciej osoby osadzona w świecie Władcy Pierścieni.
Tytuł ma być projektowany z ambicją, by konkurować z Hogwarts Legacy, niezwykle popularną grą, która stała się najlepiej sprzedającym się tytułem 2023 roku w USA. Nowy projekt ma być wspierany znacznym finansowaniem.
Jak podaje Insider Gaming, powołując się na źródła bliskie przedsięwzięciu, jednym z inwestorów jest Abu Dhabi Investment Office (ADIO), który ma przeznaczyć na ten cel około 100 milionów dolarów. W projekt ma być również zaangażowany holding Embracer, będący właścicielem praw do gier z serii Władca Pierścieni. Wśród potencjalnych deweloperów wymienia się studio Revenge.
Obecnie nie ma szczegółowych informacji na temat samej gry, ani tego, co dokładnie oznacza chęć konkurowania z sukcesem Dziedzictwo Hogwartu. Wiadomo jedynie, że ma to być gra akcji z perspektywy trzeciej osoby.
Istnienie nowego tytułu od Embracera nie jest zaskoczeniem, ponieważ firma ponad rok temu zapowiadała, że prowadzi prace nad wieloma nowymi prototypami gier w świecie Śródziemia. Szef Lord of the Rings w Embracer, Lee Guinchard, wyraził wcześniej chęć zapoczątkowania renesansu gier osadzonych w tym uniwersum.
Ostatnie lata nie były jednak łaskawe dla adaptacji Władcy Pierścieni. Wydana w 2023 roku gra The Lord of the Rings: Gollum okazała się tak dużą porażką, że jej deweloper anulował swój kolejny projekt i całkowicie wycofał się z tworzenia gier. Tegoroczny tytuł Tales of the Shire zebrał natomiast mieszane recenzje. Ostatnimi dobrymi grami osadzonymi w tym świecie były produkcje Śródziemie: Cień Mordoru i Śródziemie: Cień Wojny (stworzone przez studio Monolith, które zostało już zamknięte).
Czy nowa, wysokobudżetowa gra od Embracer zdoła odwrócić złą passę i faktycznie zagrozi rynkowej dominacji Hogwarts Legacy? Przekonamy się.
Źródło: Insider Gaming
