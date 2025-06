Kierowca autobusu, który stał się superbohaterem. Zwiastun nowego filmu Apple TV+

Fot. Apple TV+

The Lost Bus jest zainspirowane prawdziwymi wydarzeniami opisanymi z książce Paradise: One Town’s Struggle to Survive an American Wildfire autorstwa Lizzie Johnson z 2021 roku. Opowiada o pożarze, który wybuchł w hrabstwie Butte w listopadzie 2018 roku i spowodował aż 86 ofiar śmiertelnych, a także spalił ponad 150 000 akrów. W filmie na podstawie tych wydarzeń Matthew McConaughey zagra kierowcę autobusu szkolnego Kevina McCaya, który odważnie stawi czoła piekielnemu niebezpieczeństwu, aby uratować 23 dzieci i ich nauczycielkę Mary Ludwig ze śmiercionośnego ognia.

The Lost Bus - zwiastun

The Lost Bus - twórca, obsada, premiera

Twórcą The Lost Bus jest Paul Greengrass. Scenariusz napisał we współpracy z Bradem Inglesbym. Matthew McConaughey wcieli się w kierowcę Kevina McCaya. America Ferrera. zagra nauczycielkę Mary Ludwig. W obsadzie są także Yul Vazquez, Ashlie Atkinson i Spencer Watson. Film zadebiutuje jesienią na platformie streamingowej Apple TV+ i w wybranych kinach.

The Lost Bus to opowieść o cichym heroizmie — o ludziach jednoczących się w obliczu zagrożenia nie do pomyślenia. Jestem zaszczycony, że powierzono mi tę historię” — powiedział Greengrass.