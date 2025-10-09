Egzamin z dorosłości! Pierwszy zwiastun 3 części Piep*zyć Mickiewicza!
Po dwóch poprzednich częściach uczniowie klasy 4B i ich nauczyciel Jan Sienkiewicz powracają! W sieci zadebiutował już zwiastu ,,Piep*zyć Mickiewicza 3". Na licealistów czekają nowe wyzwania, zwłaszcza egzamin dojrzałości i studniówka!
Piep*zyć Mickiewicza 3 to nie tylko powrót znanych bohaterów, ale też kolejna odsłona historii o dojrzewaniu, buncie i pierwszych poważnych decyzjach. Tym razem maturalna klasa staje przed prawdziwym egzaminem z życia. Studniówka, złamane serca, konflikty i presja przyszłości to codzienność młodych ludzi...
Piep*zyć Mickiewicza 3 - zwiastun
Piep*zyć Mickiewicza 3 - zdjęcia:
Piep*zyć Mickiewicza 3 - fabuła
Tym razem stawką jest nie tylko matura, ale i pierwsze dorosłe wybory. Kiedy Dante próbuje pogodzić własne marzenia z rzeczywistością, a jego relacja z Nel zostaje wystawiona na próbę, do gry wchodzi tajemniczy Adam. W tle – powrót Korka, nowe uczucia Cegły i pytanie, czy lojalność, przyjaźń i miłość mają szansę przetrwać w świecie podziałów społecznych. Dorosłość właśnie zaczyna mówić: „sprawdzam”
Piep*zyć Mickiewicza 2 – recenzja filmu
Na ekranie ponownie zobaczymy ulubionych bohaterów serii: Hugo Tarresa, Wiktorię Koprowską, Karola Rota, Igora Pawłowskiego, Krystiana Embradorę, Adę Grodzką, Olę Izydorczyk, Artura Gwizdaka oraz debiutującego na wielkim ekranie Aleksandra Idziego, którym partnerować będą m.in. Weronika Książkiewicz, Dawid Ogrodnik, Aldona Jankowska, Jarosław Gruda i Anna Szymańczyk.
Premiera filmu została zaplanowana na 13 lutego 2026 roku, tuż przed Walentynkami.
Źródło: Informacja prasowa
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
06
paź
Syn cieśli
07
paź
Nowoczesne związki
10
paź
Little Nightmares: Enhanced Edition
10
paź
Little Nightmares III
10
paź
Głębia. Imprint
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1964, kończy 61 lat
ur. 1979, kończy 46 lat
ur. 1980, kończy 45 lat
ur. 1983, kończy 42 lat
ur. 1954, kończy 71 lat