Egzamin z dorosłości! Pierwszy zwiastun 3 części Piep*zyć Mickiewicza!

fot. Sławomir Mrożek

Reklama

Piep*zyć Mickiewicza 3 to nie tylko powrót znanych bohaterów, ale też kolejna odsłona historii o dojrzewaniu, buncie i pierwszych poważnych decyzjach. Tym razem maturalna klasa staje przed prawdziwym egzaminem z życia. Studniówka, złamane serca, konflikty i presja przyszłości to codzienność młodych ludzi...

Piep*zyć Mickiewicza 3 - zwiastun

Piep*zyć Mickiewicza 3 - zdjęcia:

piep*zyć Mickiewicza 3 Zobacz więcej Reklama

Piep*zyć Mickiewicza 3 - fabuła

Tym razem stawką jest nie tylko matura, ale i pierwsze dorosłe wybory. Kiedy Dante próbuje pogodzić własne marzenia z rzeczywistością, a jego relacja z Nel zostaje wystawiona na próbę, do gry wchodzi tajemniczy Adam. W tle – powrót Korka, nowe uczucia Cegły i pytanie, czy lojalność, przyjaźń i miłość mają szansę przetrwać w świecie podziałów społecznych. Dorosłość właśnie zaczyna mówić: „sprawdzam”

Piep*zyć Mickiewicza 2 – recenzja filmu

Na ekranie ponownie zobaczymy ulubionych bohaterów serii: Hugo Tarresa, Wiktorię Koprowską, Karola Rota, Igora Pawłowskiego, Krystiana Embradorę, Adę Grodzką, Olę Izydorczyk, Artura Gwizdaka oraz debiutującego na wielkim ekranie Aleksandra Idziego, którym partnerować będą m.in. Weronika Książkiewicz, Dawid Ogrodnik, Aldona Jankowska, Jarosław Gruda i Anna Szymańczyk.

Premiera filmu została zaplanowana na 13 lutego 2026 roku, tuż przed Walentynkami.