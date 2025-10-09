placeholder
Reklama
placeholder

Egzamin z dorosłości! Pierwszy zwiastun 3 części Piep*zyć Mickiewicza!

Po dwóch poprzednich częściach uczniowie klasy 4B i ich nauczyciel Jan Sienkiewicz powracają! W sieci zadebiutował już zwiastu ,,Piep*zyć Mickiewicza 3". Na licealistów czekają nowe wyzwania, zwłaszcza egzamin dojrzałości i studniówka!
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Amelia Adaszak
Amelia Adaszak
Tagi:  piep*zyć Mickiewicza 
piep*zyć mickiewicza 3 fot. Sławomir Mrożek
Reklama

Piep*zyć Mickiewicza 3 to nie tylko powrót znanych bohaterów, ale też kolejna odsłona historii o dojrzewaniu, buncie i pierwszych poważnych decyzjach. Tym razem maturalna klasa staje przed prawdziwym egzaminem z życia. Studniówka, złamane serca, konflikty i presja przyszłości to codzienność młodych ludzi...

Piep*zyć Mickiewicza 3 - zwiastun

Piep*zyć Mickiewicza 3 - zdjęcia:

piep*zyć Mickiewicza 3

arrow-left
piep*zyć Mickiewicza 3
fot. Sławomir Mrożek
arrow-right

Piep*zyć Mickiewicza 3 - fabuła

Tym razem stawką jest nie tylko matura, ale i pierwsze dorosłe wybory. Kiedy Dante próbuje pogodzić własne marzenia z rzeczywistością, a jego relacja z Nel zostaje wystawiona na próbę, do gry wchodzi tajemniczy Adam. W tle – powrót Korka, nowe uczucia Cegły i pytanie, czy lojalność, przyjaźń i miłość mają szansę przetrwać w świecie podziałów społecznych. Dorosłość właśnie zaczyna mówić: „sprawdzam”

Piep*zyć Mickiewicza 2 – recenzja filmu

Na ekranie ponownie zobaczymy ulubionych bohaterów serii: Hugo Tarresa, Wiktorię Koprowską, Karola Rota, Igora Pawłowskiego, Krystiana Embradorę, Adę Grodzką, Olę Izydorczyk, Artura Gwizdaka oraz debiutującego na wielkim ekranie Aleksandra Idziego, którym partnerować będą m.in. Weronika Książkiewicz, Dawid Ogrodnik, Aldona Jankowska, Jarosław Gruda i Anna Szymańczyk.

Premiera filmu została zaplanowana na 13 lutego 2026 roku, tuż przed Walentynkami.

Źródło: Informacja prasowa

Amelia Adaszak
Amelia Adaszak
Tagi:  piep*zyć Mickiewicza 
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 No Other Choice
-

To nowy, szalony film twórcy Oldboya. Zobaczcie zwiastun

2 Tron: Ares
-

Tron: Ares - czy jest scena po napisach? Mamy odpowiedź!

3 Albus Dumbledore
-

Harry Potter - nowa scena z Dumbledorem. Jest inny czarodziej, którego nie było w filmach

4 3. Wicked – kurs: 20.00
-

To może być największy kinowy hit tego roku. Zobaczcie nowy zwiastun

5 Wizards Beyond Waverly Place
-
Spoilery

Największy cliffhanger w historii Czarodziejów z Waverly Place. Naprawdę uśmiercono tę postać?

6 Wiedźmin - oficjalne zdjęcie z 4. sezon serialu fantasy Netflixa
-

Geralt z Rivii w kurtce motocyklisty. Twórczyni Wiedźmina o nowym stroju w średniowiecznym świecie

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s14e02

Chicago Fire

s26e05

Przyjaciółki

s11e02

Chicago Med

s13e02

Chicago PD

s49e03

Ryzykanci

s2025e195

Moda na sukces

s29e08

Ghost Adventures

s06e03

Wszystkie stworzenia duże i małe
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Syn cieśli

06

paź

Film

Syn cieśli
Nowoczesne związki

07

paź

Film

Nowoczesne związki
Little Nightmares: Enhanced Edition

10

paź

Gra

Little Nightmares: Enhanced Edition
Little Nightmares III

10

paź

Gra

Little Nightmares III
Głębia. Imprint

10

paź

Książka

Głębia. Imprint
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Guillermo del Toro
Guillermo del Toro

ur. 1964, kończy 61 lat

Brandon Routh
Brandon Routh

ur. 1979, kończy 46 lat

Filip Bobek
Filip Bobek

ur. 1980, kończy 45 lat

Spencer Grammer
Spencer Grammer

ur. 1983, kończy 42 lat

Scott Bakula
Scott Bakula

ur. 1954, kończy 71 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 290-295. Co się wydarzy?

4

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

5

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV