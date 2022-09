O co chodzi z mieczem Theo? 4. odcinek Pierścieni Władzy wskazuje na powiązania z Sauronem

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

amazon

W najnowszym odcinku serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy, dostaliśmy nowe poszlaki w kontekście rękojeści miecza Theo, ale też sytuacja ciągle jest bardzo tajemnicza. O co z nim chodzi? Rękojeść jeszcze przed premierą serialu obecna była w licznych materiałach promujących produkcję, ale fani mieli problem z odszukaniem odpowiedzi na jego temat. Trudno o wskazówki z książek J.R.R. Tolkiena, ale w serialu widzimy chłopaka imieniem Theo, który w stodole karczmarza odnajduje rękojeść. Odkrył dość szybko, że magiczne i ogniste ostrze miecza tworzy się w momencie, gdy poczuje krew właściciela.

Theo w 4. odcinku próbował użyć miecza do walki z orkami, ale ciągle nie ma pojęcia o tym, jakie jest przeznaczenie tej broni. Jak się okazuje, bardzo chcą ją znaleźć ludzie Adara i zdaje się, że artefakt może odegrać ogromna rolę. Czy ma powiązania z Sauronem? Pamiętajmy, że ani Sauron, ani Morgoth nie są znani z walki mieczem, nawet magicznym. Przedstawiani byli raczej z buławą, nie tradycyjną bronią. Jest więc mało prawdopodobne, że rękojeść miecza Theo jest osobistą bronią Saurona, cierpliwie czekającą na powrót Mrocznego Pana, który ją odzyska.

Amazon

Miecz Theo - o co z nim chodzi?

Na skradzionej rękojeści widnieje symbol, o którym Galadriela dowiedziała się niedawno, że odnosi się do Południowych Krain - obszaru Śródziemia, który później stanie się znany jako Mordor. Obecność tego symbolu sugeruje, że ta mroczna broń była prezentem od Saurona dla jego wiernych wyznawców jako część planu awaryjnego opracowanego na wypadek, gdyby Morgoth odniósł porażkę. Karczmarz Waldreg powtarza te słowa podczas swojej rozmowy z Theo, opisując rękojeść niemal jak szatańskie błogosławieństwo, którym mają władać wyznawcy Saurona, gdy nadejdzie odpowiedni czas. W 4. odcinku ujawnione zostaje również, że Adar bardzo chce zdobyć rękojeść miecza. Jeden z orków dostrzega Theo dzierżącego relikwię, desperacko próbuje ją odzyskać, a później donosi Adarowi, że młody chłopak posiada poszukiwane przez nich ostrze. Niestety, serial nie wspomina dokładnie, dlaczego Adar potrzebuje miecza. Jednym z wyjaśnień jest to, że rękojeść zawiera część esencji Saurona, a Adar potrzebuje jej do wskrzeszenia swojego pana.

Adar przyznaje, że "jeszcze" nie posiada mocy boga, mocno sugerując, że są podejmowane kroki, by to zmienić. Być może krew Adara jest sekretem do odblokowania prawdziwej mocy tajemniczego miecza, a kiedy w końcu obejmie swoje złe palce wokół rękojeści, stanie się obdarzony wielką siłą dzięki mocy Saurona - podobną do tej, jaką obdarzani są ci, którzy noszą Pierścienie Władzy. Być może to właśnie ta niszczycielska zdolność pozwoli Adarowi na dobre oczyścić Południowe Krainy i zrobić miejsce pod budowę Mordoru. Wszystko to na razie są jednak spekulacje, ale niewątpliwie rękojeść odegra bardzo ważną rolę w fabule serialu.

Trylogia Władcy Pierścieni - różnice między filmami a książkami

W filmowym prologu Isildur chwyta za miecz ojca, który został złamany przez Saurona. Następnie mężczyzna używa go, aby pokonać Saurona, odcinając mu palce (w tym palec z Jedynym Pierścieniem). W książce Sauron jest już martwy, gdy Isildur wyciąga złamany miecz spod ciała swojego ojca Elendila i używa go do odcięcia palców wroga.