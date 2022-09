Pierścienie Władzy - Galadriela dostanie lekcję pokory? Morfydd Clark komentuje

fot. materiały prasowe

Jedną z głównych bohaterek serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy jest Galadriela. Wciela się w nią Morfydd Clark. Aktorka ma niełatwe zadanie, ponieważ wcześniej starszą wersję postaci grała Cate Blanchett, której występ pozostawił na fanach ogromne wrażenie. W produkcji Amazona elfka próbuje pokonać Saurona, ale nawet jeśli ma już wiele lat, to wciąż jest na wczesnym etapie ewolucji swojego charakteru - nie odnalazła dotąd ani wewnętrznego spokoju, ani nie umie kontrolować swojego temperamentu.

Jej arogancję widać szczególnie w 3. odcinku, gdy staje przed obliczem władczyni Númenoru.

Galadriela - bohaterka nauczy się pokory?

Galadriela w serialu ma przejść drogę od zadziornej wojowniczki do mądrego władcy. Morfydd Clark spędziła dwa lata na planie 1. sezonu i choć nie zna wszystkich szczegółów na temat tego, co twórcy planują w kolejnych czterech częściach serii, to zna ogólny zarys jej ewolucji. Aktorka zapowiada, że pokora będzie kluczowym elementem jej przemiany, a także zrozumienie granic swoich możliwości.

Morfydd Clark komentuje: nieśmiertelność kontra naiwność

W rozmowie z portalem The Hollywood Reporter Morfydd Clark opowiedziała także o treningach do serialu i balansowaniu naiwności jej postaci z elficką nieśmiertelnością.

Aktorka od zawsze fascynował temat nieśmiertelności w popkulturze. Czy można żyć wiecznie, a jednocześnie mieć jeszcze w sobie jakieś elementy młodzieńczej naiwności?

Elfy mają w sobie pewną arogancję, ponieważ pod pewnymi względami czują się lepsi, jednak ostatecznie muszą nauczyć się patrzenia na świat z szerszej perspektywy. Więc skupiłam się na odkrywaniu błędów, które mogą popełnić nawet najmądrzejsze osoby.

Władca pierścieni: Pierścienie Władzy - słowniczek pojęć

Śródziemie - jeden z kontynentów Ardy (Ziemi). To ląd położony na wschód od Wielkiego Morza. To tu toczy się akcja większości legend stworzonych przez J.R.R. Tolkiena.