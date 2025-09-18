Kontrowersje wokół kontynuacji Obcy: Romulus. Fede Alvarez odpowiada i... kłamie

fot. materiały prasowe

Reklama

Obcy: Romulus był hitem, który przywrócił markę na odpowiednie tory, ale jego reżyser, Fede Alvarez, nie wyreżyseruje kontynuacji, choć się na to zapatrywał i wielokrotnie to powtarzał. We wrześniu 2025 roku poinformowano o tym, iż to nie on wyreżyseruje kolejny film. Było to o tyle dziwne, że jeszcze w czerwcu mówił, że jest w trakcie przygotowań do rozpoczęcia prac na planie. Wówczas Jeff Sneider, wiarygodny informator z branży, dodał nowe szczegóły w tej sprawie i stwierdził, że Alvarez nie odszedł od projektu, ale został zwolniony z powodu kłótni z Ridleyem Scottem i różnic kreatywnych w podejściu do tworzenia sequela.

Gwiezdne Wojny na morzu. Zdjęcie Ryana Gosling z filmu Star Wars: Starfighter

Okazuje się, że problemem był konflikt Fede Alvareza z głównym producentem serii, Ridleyem Scottem. Alvarez chciał w kontynuacji wykorzystać postać graną przez Michaela Fassbendera w filmach Scotta. Natomiast legendarny reżyser miał ponoć odmówić, ponieważ może chcieć kiedyś wrócić do tej serii i wówczas sam chce wykorzystać tę postać.

To miało doprowadzić do zwolnienia Alvareza z posady reżysera, choć pozostanie on autorem historii i scenariusza.

Fede Alvarez odpowiada i... kłamie

Brzmi to wiarygodnie, lecz problem w tym, że reżyser po czasie... wszystkiemu zaprzeczył. Nawet samemu sobie. W trakcie festiwalu filmowego Horrorhound Weekend powiedział:

Nie wydaje mi się, że kiedykolwiek miałem kręcić kontynuację. Od początku wiedzieliśmy, że to będzie jeden film - tak jak wcześniej zrobił to Cameron czy Fincher. Wszyscy ci reżyserzy, których kocham, przyszli i zrobili po jednym filmie. Oczywiście Ridley stworzył tę serię, więc ma prawo do zrobienia kilku. My chcieliśmy tylko to [kontynuację Romulusa] napisać. Zrobiliśmy to, upewniliśmy się, że tamte postaci przeżyły i teraz ktoś inny może coś zrobić.

To oczywiste kłamstwo, ponieważ reżyser wielokrotnie opowiadał o swoich planach na kontynuację, podekscytowaniu związanym z tworzeniem jej i sam mówił, że jest w trakcie przygotowań do prac na planie.

Ranking najpotężniejszych ksenomorfów. Który jest najsilniejszy?