Dwayne Johnson zmniejsza masę mięśniową. Chodzi o Człowieka-Kurczaka
Podczas festiwalu z Wenecji wszyscy mówili o tym, że Dwayne Johnson wydaje się mniejszy. Sam aktor potwierdza zmniejszenie masy mięśniowej w rozmowie na festiwalu w Toronto. Chodzi o przygotowanie do nietypowej roli.
Dwayne Johnson zbiera kapitalne recenzje za rolę w The Smashing Machine, który w Wenecji zdobył Srebrnego Lwa, jedną z najważniejszych nagród branży filmowej. Wówczas wszyscy dziwili się, że popularny The Rock wygląda na mniejszego. Teraz aktor jest na festiwalu filmowym w Toronto i potwierdził, że zmniejszył masę mięśniową do roli w surrealistycznym dramacie Lizard Music w reżyserii Bena Safdie'ego.
Dwayne Johnson w kinie artystycznym
Aktor ujawnił, że zrzucił prawie 15 kg masy mięśniowej, której nabrał do roli Marka Kerra w The Smashing Machine. Podkreślił, że to nie koniec procesu przygotowań do roli w Lizard Music.
A tak skomentował swoją fizyczną transformację:
O czym jest Lizard Music?
Kiedy chłopiec, pozostawiony sam sobie, przypadkowo trafia na tajemniczą nocną transmisję, w której jaszczurki grają nieziemską muzykę, odkrywa ukryte przejście do niezwykłego świata. Jego poszukiwania odpowiedzi prowadzą go do ekscentrycznego i pełnego fantazji Człowieka-Kurczaka oraz jego ukochanej towarzyszki, 70-letniej kury imieniem Claudia – dwojga pokrewnych dusz, które również spojrzały w niemożliwe. Zjednoczeni przez to niezwykłe doświadczenie, wyruszają w podróż, która zaczyna się jako poszukiwanie ukrytego społeczeństwa, lecz szybko przeradza się w coś znacznie większego: wyprawę przez niewidzialne światy, nieoczekiwane harmonie i nierozerwalną więź między zagubionymi duszami, które odkrywają magię nie tylko w tym, co odnajdują, ale także w sobie nawzajem.
Pomimo drugiego z rzędu filmu artystycznego Dwayne Johnson powiedział w Toronto, że nie porzuca grania w widowiskowych blockbusterach. Chodzi o otwarcie się na nowe doświadczenia i robienie czegoś więcej dla siebie. Potwierdził też, że w listopadzie rusza na plan filmu Jumanji 4!
Źródło: variety..com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
09
wrz
Tajemnica tajemnic
10
wrz
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
11
wrz
Babilon
12
wrz
Borderlands 4
12
wrz
Zombicide. Biała śmierć
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1979, kończy 46 lat
ur. 1960, kończy 65 lat
ur. 1955, kończy 70 lat
ur. 1983, kończy 42 lat
ur. 1966, kończy 59 lat