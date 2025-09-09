Dwayne Johnson zmniejsza masę mięśniową. Chodzi o Człowieka-Kurczaka

fot. IMDB.com

Reklama

Dwayne Johnson zbiera kapitalne recenzje za rolę w The Smashing Machine, który w Wenecji zdobył Srebrnego Lwa, jedną z najważniejszych nagród branży filmowej. Wówczas wszyscy dziwili się, że popularny The Rock wygląda na mniejszego. Teraz aktor jest na festiwalu filmowym w Toronto i potwierdził, że zmniejszył masę mięśniową do roli w surrealistycznym dramacie Lizard Music w reżyserii Bena Safdie'ego.

Dwayne Johnson w kinie artystycznym

Aktor ujawnił, że zrzucił prawie 15 kg masy mięśniowej, której nabrał do roli Marka Kerra w The Smashing Machine. Podkreślił, że to nie koniec procesu przygotowań do roli w Lizard Music.

– Benny przedstawił mi ten pomysł po tym, jak zrobiliśmy razem film. Po 45 minutach przedstawiania swojej wizji powiedziałem mu: "Jestem twoim Człowiekiem-Kurczakiem" – zdradził Johnson.

A tak skomentował swoją fizyczną transformację:

– Jestem bardzo podekscytowany szansą na ponowną transformację, którą mogłem przejść do The Smashing Machine. To oznacza jedzenie mniejszej ilości kurczaka!

O czym jest Lizard Music?

Kiedy chłopiec, pozostawiony sam sobie, przypadkowo trafia na tajemniczą nocną transmisję, w której jaszczurki grają nieziemską muzykę, odkrywa ukryte przejście do niezwykłego świata. Jego poszukiwania odpowiedzi prowadzą go do ekscentrycznego i pełnego fantazji Człowieka-Kurczaka oraz jego ukochanej towarzyszki, 70-letniej kury imieniem Claudia – dwojga pokrewnych dusz, które również spojrzały w niemożliwe. Zjednoczeni przez to niezwykłe doświadczenie, wyruszają w podróż, która zaczyna się jako poszukiwanie ukrytego społeczeństwa, lecz szybko przeradza się w coś znacznie większego: wyprawę przez niewidzialne światy, nieoczekiwane harmonie i nierozerwalną więź między zagubionymi duszami, które odkrywają magię nie tylko w tym, co odnajdują, ale także w sobie nawzajem.

Pomimo drugiego z rzędu filmu artystycznego Dwayne Johnson powiedział w Toronto, że nie porzuca grania w widowiskowych blockbusterach. Chodzi o otwarcie się na nowe doświadczenia i robienie czegoś więcej dla siebie. Potwierdził też, że w listopadzie rusza na plan filmu Jumanji 4!