Obcy: Romulus to połączenie pierwszych dwóch części serii. Jak to ma działać?

W nowej rozmowie z magazynem Empire, reżyser filmu science fiction Obcy: Romulus, Fede Alvarez wyjaśnił, ze tworząc nową odsłonę serii, chciał zrobić hybrydę dwóch pierwszych części, czyli filmów Obcy - 8. pasażer Nostromo i Obcy - decydujące starcie.

Obcy: Romulus to nie tylko horror

Tak Alvarez tłumaczy to magazynowi Empire:

- Poprosić fana Obcego o wybranie pomiędzy tymi dwoma filmami to perwersyjne pytanie. Pomyślałem więc sobie: "Jak to połączyć w jedno?".

To podejście pasowało do punktu wyjściowego produkcji Obcy: Romulus, bo historia rozgrywa się pomiędzy wydarzeniami pierwszych dwóch odsłon. Twórca tłumaczy, że to miało nawet wpływ na wizualne pokazanie stacji kosmicznej, na którą trafiają bohaterowie. Jest ona podzielona na dwie sekcje: Remus przypomina wizualnie to, co widzieliśmy w pierwszej części, a druga sekcja o nazwie Romulus to już inspiracje widowiskiem Obcy: Decydujące starcie.

Innymi słowy Alvarez wyjaśnił Empire, że przez to podejście nie chciał po prostu stworzyć kolejnego horroru sci-fi, ale coś, co połączy te sceny grozy z klimatem walki znanym z sequela w reżyserii Jamesa Camerona.

Obcy: Romulus - serce fabuły

Według twórcy sercem filmu jest relacja pomiędzy Rain (Cailee Spaeny) oraz androidem Andym (David Johnson).

- Kiedy jej ojciec umierał, zostawił ją pod opieką Andy'ego. Ten jednak jest trochę uszkodzony i do tego jest starszym modelem. Zamiast więc być przybranym ojcem, jest kimś w rodzaju młodszego brata. Relacja tych dwojga to zawsze było serce tej historii.

Obcy: Romulus - zdjęcia

Widzimy ich na nowym zdjęciu w poniższej pełnej galerii filmu.

Obcy: Romulus

Premiera 15 sierpnia w kinach.