"Jedi żyją we śnie, a akolita zabija sny" - nowy spot serialu z głosem Sitha!

fot. Disney+

Reklama

Nowy spot zapowiadający serial Gwiezdne Wojny: Akolita skupia się na tajemniczym użytkowniku Ciemnej Strony Mocy. Sitha w masce rodem z horroru widzieliśmy w zwiastunach, ale... nie wiadomo, czy jest to mistrz, czy uczeń, bo według Zasady Dwóch opracowanej przez Dartha Bane'a: zawsze jest ich dwóch, mistrz i uczeń. Akolita to ktoś poniżej statusu ucznia. W spocie mówi on wyraźnie do akolitki Mae o tym, że Jedi żyją we śnie, a akolita zabija sny. Jest kilka nowych scen.

Gwiezdne Wojny: Akolita - spot

Gwiezdne Wojny: Akolita

Gwiezdne Wojny: Akolita - fabuła, obsada i data premiery

Śledztwo w sprawie szokującej serii zbrodni stawia szanowanego mistrza Jedi (Lee Jung-jae) przeciwko niebezpiecznej wojowniczce (Amandla Stenberg), których łączy wspólna historia. W miarę pojawiania się kolejnych wskazówek, podążają mroczną ścieżką, gdzie złowrogie siły odkrywają, że nie wszystko jest tym, czym się wydaje...

W serialu zagrali Amandla Stenberg, Dafne Keen, Carrie-Anne Moss, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Charlie Barnett oraz Dean-Charles Chapman.

Gwiezdne Wojny: Akolita - premiera 5 czerwca 2024 roku w Disney+.