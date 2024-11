Nowe funkcje TrybiePro w Polsat Box Go. Co się zmieniło?

fot. materiały prasowe

Polsat Box Go umożliwia dostęp do najważniejszych i najpopularniejszych wydarzeń w roku. Oferta platformy pozwala na oglądanie piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki, gal mieszanych sztuk walki, sportów motorowych, zimowych, wyścigów kolarskich i wielu innych dyscyplin cieszących się popularnością. TrybPro to funkcjonalność, która dla platformy nie jest nowa, ale przeszła pewną modyfikację, która usprawniła ją jeszcze bardziej niż przedtem. Co teraz umożliwia specjalny tryb?

Zapewnia informacje o:

ustawieniu zawodników na boisku (piłka nożna) - nowość

składach drużyn

statystykach meczowych, np. golach i rzutach karnych (piłka nożna) oraz asach serwisowych i blokach (piłka siatkowa)

wynikach (klasyfikacji) poszczególnych drużyn i zawodników

najważniejszych zdarzeniach podczas meczu

każdym zawodniku oraz całym zespole

Sezony ligowe, międzynarodowe oraz turnieje różnych dyscyplin wkraczają niedługo w decydujące momenty, dlatego TrybPro może być przydatnym narzędziem dla osób, które wnikliwej śledzą poczynania dziejące się na ekranowych boiskach.

TrybPro będzie można przetestować już dziś, tj. 28 listopada 2024 roku, jednocześnie kibicując polskim drużynom.

18:35 - FC Heidenheim - Chelsea FC

18:35 - NK Celje - Jagiellonia Białystok

20:50 - Omonia Nikozja - Legia Warszawa

20:50 - Tottenham Hotspur FC - AS Roma

20:50 - Manchester United FC - Bodo/Glimt

Fani siatkówki też będą mieli do tego okazje. Następne mecze odbędą się:

29.11.2024, 20:30 - Aluron CMC Warta Zawiercie - PSG Stal Nysa

30.11.2024, 14:45 - Asseco Resovia Rzeszów - ZAKSA Kędzierzyn Koźle

30.11.2024, 17:30 - Bogdanka LUK Lublin - Jastrzębski Węgiel

02.12.2024, 20:30 - Hemarpol Norwid Częstochowa - Trefl Gdańsk

Jak korzystać z TrybPro?

Z interaktywnej nakładki można korzystać w pakiecie Sport podczas wybranych spotkań Ligi Europy UEFA, Ligi Konferencji UEFA oraz PlusLigi, w aplikacji na urządzeniach mobilnych z systemami iOS oraz Android. W kolejnym kroku TrybPro zostanie wprowadzony także na www i Smart TV.

