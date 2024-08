To stworzenie z filmu Obcy: Romulus przeraziło widzów. Wideo pokazuje czarno na białym - to nie było CGI

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Dla wielu widzów trzeci akt filmu Obcy: Romulus był najstraszniejszy. To właśnie wtedy na scenę wkroczyła przerażająca hybryda człowieka i ksenomorfa, jakiej jeszcze nie było na dużym ekranie, a która nie miała skrupułów, by pozbyć się nawet własnej matki. Choć możnaby pomyśleć, że pomysł został ożywiony za pomocą CGI, to nic bardziej mylnego. Ta wzbudzająca grozę istota to w rzeczywistości były koszykarz Robert Bobroczkyi w charakteryzacji. Zobaczcie sami.

Wideo zza kulis Obcy: Romulus

Reżyser widowiska, Fede Alvarez, pokazał w swoich mediach społecznościowych nagranie zza kulis, które pokazuje Bobroczkyia w pełnej charakteryzacji, tuż przed nakręceniem sceny z Cailee Spaeny. Wideo dobrze pokazuje, jak zastosowano efekty praktyczne, a także jak realistycznie wyglądała istota pomiędzy ujęciami.

Cailee Spaeny "Niezwykle utalentowany Robert Bobroczkyi przygotowuje się do ściganiaw Obcy: Romulus. @LegacyEffects #bts"

