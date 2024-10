Obcy: Romulus online. Film już dostępny w VOD - platformy, ceny

foto. materiały prasowe

Reklama

Obcy: Romulus dał nowe życie kultowej serii, która w ostatnich latach zmagała się z problemami i kolejnymi mało udanymi produkcjami. Film Fede Alvareza powrócił do korzeni i zaoferował fanom to, za czym tęsknili i co pokochali przy okazji dwóch pierwszych części. Produkcję pokochało wiele osób, które tłumnie chodziły do kina - film zarobił niemal 350 mln dolarów na całym świecie przy stosunkowo niskim budżecie. Jeśli nie udało się Wam wybrać do kina lub chcielibyście raz jeszcze nacieszyć oczy kosmicznym spektaklem z ksenomorfem w roli głównej, Obcy: Romulus trafił właśnie do serwisów VOD.

Rakuten - 44,99 zł (SD, HD)

iTunes - 49,99 zł (SD, HD)

Amazon Prime Video - 49, 99 zł (SD), 54,99 zł (HD, Ultra HD)

Premiera na Blu-ray, DVD i w jakości 4K Ultra HD będzie mieć miejsce 3 grudnia 2024 roku. Co ciekawe - 15 października 45. urodziny obchodzi oryginalny Obcy Ridleya Scotta. Z tej okazji będzie możliwe do kupienia w jednym zestawie dwóch części - Obcy - 8. pasażer Nostromo i Obcy: Romulus w jakości 4K UHD, HD i SD.

Obcy: Romulus - lista dodatków

The Director’s Vision - jak doszło i na czym polegała współpraca pomiędzy Fede Alvarezem a Ridleyem Scottem.

Creating the Story - co zainspirowało historię opowiedzianą na wielkim ekranie? Omówienie wszystkich easter eggów w filmie.

Casting the Faces - lepsze spojrzenie na obsadę Obcy: Romulus. W jaki sposób aktorzy stworzyli swoje postaci i weszli w ich skórę? Jak przywrócono postać z oryginalnego filmu? I gdzie jest podobieństwo między Rain a Ripley?

Constructing the World - lepsze spojrzenie na odręcznie zbudowane plany zdjęciowe, kostiumy i elementy scenografii. W filmie postawiono na efekty praktyczne. Ten dodatek opowie o ich tworzeniu zgodnie z wizją Ridleya Scotta z oryginalnego filmu.

Inside the Xenomorph Showdown - szczegóły sceny z ksenomorfem i brakiem grawitacji. Twórcy opowiadają o kulisach jej tworzenia.

Alien: A Conversation - rozmowa Fede Alvareza i Ridleya Scotta o marce Obcy z okazji 45. urodzin pierwszego filmu.

Alternate / Extended Scenes - alternatywne sceny.

Obcy: Romulus- fabuła, obsada

Akcja rozgrywa się między pierwszą a drugą częścią serii. Historia filmu Obcy: Romulus skupia się na grupie młodych kolonizatorów, którzy eksplorują odkrytą stację kosmiczną. Muszą oni zmierzyć się z najbardziej przerażającą formą życia w galaktyce.

Główną bohaterkę gra Cailee Spaeny, którą ostatnio można było oglądać w filmie Civil War. W obsadzie są także David Jonsson (Branża), Archie Renaux (Cień i kość), Isabela Merced (Madame Web, The Last of Us), Spike Fearn (Batman) oraz Aileen Wu (Away from Home).

Zobacz także:

Ranking najpotężniejszych ksenomorfów. Który jest najsilniejszy?