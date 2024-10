Obcy: Romulus niedługo trafi na VOD oraz DVD. Kiedy premiera?

foto. materiały prasowe

Reklama

Studio 20th Century Studios ogłosiło, kiedy Obcy: Romulus trafi na VOD. 15 października film będzie dostępny do zakupienia na platformach Amazon Prime Video, Apple TV oraz Fandango. W ten dzień poinformujemy Was o dokładnych cenach. Dla tych, którzy czekają na możliwość kupna egzemplarza na płycie - musicie uzbroić się w nieco większą cierpliwość. Wersja Blu-ray i DVD pojawi się w sprzedaży 3 grudnia. Przypomnijmy, że film trafił do kin 15 sierpnia.

fot. materiały prasowe

Obcy: Romulus - fabuła, obsada

Akcja rozgrywa się między pierwszą a drugą częścią serii. Historia filmu Obcy: Romulus skupia się na grupie młodych kolonizatorów, którzy eksplorują odkrytą stację kosmiczną. Muszą oni zmierzyć się z najbardziej przerażającą formą życia w galaktyce.

Główną bohaterkę gra Cailee Spaeny, którą ostatnio można było oglądać w filmie Civil War. W obsadzie są także David Jonsson (Branża), Archie Renaux (Cień i kość), Isabela Merced (Madame Web, The Last of Us), Spike Fearn (Batman) oraz Aileen Wu (Away from Home).