Obcy: Romulus - reżyser opowiada o filmie. O różnych notatkach Camerona i Scotta, użyciu efektów praktycznych i młodej obsadzie

W sieci zadebiutował teaser nowego filmu z popularnej, kultowej serii Obcy. Po nieudanej przygodzie Ridleya Scotta z powrotem do Prometeusza i kontynuacji w postaci Obcy: Przymierze, za kolejną produkcję z serii zabrał się Fede Alvarez, którego możecie znać jako reżysera Martwego zła z 2013 roku oraz Nie oddychaj. Krótki teaser skupił się głównie na zbudowaniu atmosfery grozy, która silnie nawiązuje do pierwszej części z serii. Reżyser postanowił wypowiedzieć się szerzej o swojej kolejnej produkcji. Mówi m.in. o użyciu efektów praktycznych, o notatkach Jamesa Camerona i Ridleya Scotta na temat obejrzanego filmu oraz swoim podejściu do niego.

Czy Obcy: Romulus jest połączony z innymi filmami?

Fede Alvarez wypowiedział się na temat doniesień o tym, że jego nadchodzący film dzieje się między Obcy - 8. pasażer Nostromo a Obcy: Decydujące starcie, ale nie jest z nimi połączony. Reżyser zaprzeczył doniesieniom o braku połączenia:

To nie prawda, ale faktycznie dzieje się pomiędzy tymi filmami. Sposób w jaki do tego podeszliśmy sprawia, że jeśli nie oglądałeś poprzednich filmów, to doświadczysz czegoś świetnego. Te wszystkie światy Obcego będą nachodzić na siebie, a jeśli nie doświadczyłeś wcześniej żadnego z nich, będzie to fantastyczna rozrywka. Nie wiesz jak powstał ten potwór i tak dalej. Z kolei jeśli obejrzałeś inne części, to doznasz kompletnie innego doświadczenia, bo będziesz widzieć te połączenia z innymi filmami. Jeśli jesteś fanem, to będziesz tą wkurzającą osobą, która mówi znajomym podczas seansu, że wie co wynika z czego i o czym mówią postaci.

Dlaczego postawiono na młodszą obsadę?

Fede Alvarez stwierdził, że wynikało to przede wszystkim z obejrzenia Obcego Jamesa Camerona, a także jego wychowania, ponieważ dorastał w niewielkiej wiosce w Urugwaju. Nawiązał do scen, w których widać dzieci biegające po korytarzach kolonii.

Kiedy zobaczyłem te dzieci, pomyślałem sobie: "Jeśli miałbym kiedykolwiek opowiedzieć historię w tym świecie, to zdecydowanie byłbym zainteresowany pokazaniem tych dzieciaków w okolicach 20 lat. Co oni chcą robić, gdzie chcieliby trafić." I kiedy przychodzi im do zmierzenia się z potworem, dynamika jest kompletnie inna. To jeden z powodów dlaczego udało nam się zrobić ten film. Kiedy Ridley Scott to przeczytał, stwierdził, że jest to kompletnie inne od reszty filmów. Ma to samo DNA, co oryginały i niektóre pozostałe części, ale jest automatycznie inne i świeże, ponieważ dzieciaki w tym wieku inaczej podchodzą do problemów od dorosłych.

Co o Obcy: Romulus sądzi Ridley Scott i James Cameron?

Już wcześniej w sieci pojawiały się doniesienia, że Ridley Scott obejrzał już Obcy: Romulus i produkcja mu się spodobała. Zeszło się to ze słowami Denisa Villeneuve o trudnościach w tworzeniu produkcji w już stworzonym świecie przy okazji Blade Runnera 2049. Fede Alvarez odniósł się do tego i porównał opinie obu najsłynniejszych reżyserów serii, czyli Jamesa Camerona i Ridleya Scotta:

Ridley Scott po obejrzeniu filmu spędził godzinę na zachwalaniu go! To było onieśmielające, ale to też najlepsza część pracy nad czymś takim. [...] James Cameron też już obejrzał film i go pokochał. To też fascynujące, ponieważ obaj sporządzili notatki, które się od siebie kompletnie różniły. Nic się nie powtórzyło. Jeśli Ridley coś napisał, Cameron uważał coś odwrotnego. To były bardzo mądre notatki, komentarze i przemyślenia na temat filmu i sposobu jego produkcji, ale mieli całkowicie różne podejścia. Fantastyczną częścią robienia tego filmu była możliwość pracy nad nim z nimi.

Wspomniał również, że stworzenie w przeszłości Martwego zła w świecie utworzonym przez Sama Raimiego sprawiło, że presja tym razem była nieco mniejsza, a on zdobył cenne doświadczenia. Poza presją, która spoczywała na jego barkach, było to spełnienie marzeń i tak potraktował tę pracę.

Czy film powstawał na początku jako produkcja przeznaczona na streaming?

Reżyser zaprzeczył doniesieniom, że Obcy: Romulus miał być pierwotnie produkcją przeznaczoną na streaming.

Od razu, gdy zaczęliśmy kręcić, studio stwierdziło: "Piep***ć to. To idzie do kin." Kręciliśmy to z myślą, że jest to przeznaczone dla kin i ekipa świetnie się spisała.

Jak stworzono efekty specjalne?

Fede Alvarez przyznał, że znakomita część filmu została stworzona przy pomocy efektów praktycznych.

Obcy - decydujące starcie Do zrobienia kreatur wzięliśmy wszystkich, którzy tworzyli. [...] Mam obsesję na punkcie braku green screena, dlatego zbudowaliśmy każdą kreaturę i wnętrza. Wszystko musiało być zbudowane. Ale nie jestem przeciwnikiem CGI. [...] Dla planów zbudowaliśmy też miniatury oraz statki kosmiczne. Potem przemyśleliśmy jak to połączyć z CGI.