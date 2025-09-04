placeholder
Reklama
placeholder

Kopia Nostromo, kwestia androida i porównania do Elona Muska. Twórca Obcy: Ziemia o 5. odcinku

Noah Hawley opowiedział ze swojej perspektywy o 5. odcinku i tym, co chciał poprzez niego powiedzieć. Wyjaśnił też kilka ważnych kwestii odnośne postaci w swojej produkcji.
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Noah Hawley 
Obcy: Ziemia
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
Obcy: Ziemia - odcinek 5 fot. Disney+
Reklama

5. odcinek serialu Obcy: Ziemia skupił się na retrospekcji, która wyjaśniła w jaki sposób doszło do katastrofy statku kosmicznego Maginot na Ziemi i wydostaniu niebezpiecznych drapieżników na powierzchnię naszej planety. Twórca produkcji, Noah Hawley, postanowił odpowiedzieć na palące kwestie.

Obcy: Ziemia - sezon 1, odcinek 5 - recenzja spoilerowa

Przede wszystkim wielu oglądających zastanawiało się, czy Teng na pokładzie Maginota to android. Noah Hawley przyznał, że był to po prostu "niepokojący koleś" i postanowił zabawić się z oczekiwaniami widzów, którzy mogli podejrzewać przez sposób mówienia tej postaci i dość wycofane zachowanie, że nie jest człowiekiem. W rzeczywistości nim był - po prostu dziwnym.

Hawley przyznał też, że wykorzystano szkice i projekty Nostromo do zaprojektowania Maginota. Od oryginalnego statku różni się tylko pomieszczenia z kriokomorami i kokpit - oba te miejsca są znacznie większe niż na tamtym statku. Ważne dla niego było, żeby widownia czuła retrofuturyzm i że to ten sam świat, który przedstawił Ridley Scott, a potem rozwinął James Cameron w kontynuacji.

Wyjaśnił też zachowanie Boya Cavaliera i porównał go, choć niebezpośrednio, do działań Elona Muska. Zdaniem Hawleya popularni miliarderzy są tak przeświadczeni o swoim geniuszu, że zabierają się za więcej rzeczy niż są w stanie kontrolować - politykę, wyprawy w kosmos, budowanie dróg i inne projekty. Podobnie jest z Cavalierem, który chociaż wynalazł sposób na nieśmiertelność, to nadal łapie kolejne sroki za ogon, a robi to, ponieważ do tej pory wszystko mu wychodziło. Można się jednak spodziewać, że obróci się to ostatecznie przeciwko niemu.

Najlepsze postaci z serii Obcy [RANKING]

arrow-left fot. 20th Century Fox arrow-right

Źródło: hollywoodreporter.com/deadline.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Noah Hawley 
Obcy: Ziemia
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

7,6

2025
Obcy: Ziemia
Obcy: Ziemia Sci-Fi
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Halloween
-

Sequele, które mogłyby być osobnymi filmami. Niewiele je łączy z franczyzą

2 Magia 1978
-

To się dzieje! Sam Raimi wyprodukuje remake kultowego horroru z lat 70.

3 The Walking Dead: Daryl Dixon - 3. sezon
-

Bardzo dużo nowych zdjęć z 3. sezonu The Walking Dead: Daryl Dixon. Nowe postacie i miejsca

4 To figurka kolekcjonerska
-

To coś zupełnie innego niż Funko Popy. Pełne życia figurki z postaciami z horrorów

5 Frankie Muniz na Instagramie
-

Kontynuacja Zwariowanego świata Malcolma ma być „dość szokująca”. Gwiazda o serialu

6 28 lat później: Świątynia Kości
-

Ten film ma być „dziwnym i obłąkanym kuzynem” 28 lat później. Szykuje się hit?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s27e04

Miasteczko South Park

s2025e170

Moda na sukces

s15e15

Masterchef (US)

s10e25

Wykute w ogniu

s11e08

Wykute w ogniu

s38e162

Zatoka serc

s27e24

Big Brother (US)

s20e17

America’s Got Talent
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Metal Eden

02

wrz

Gra

Metal Eden
Lodowy szlak: Zemsta

03

wrz

Film

Lodowy szlak: Zemsta
HELL is US

04

wrz

Gra

HELL is US
Cronos: The New Dawn

05

wrz

Gra

Cronos: The New Dawn
Eden

05

wrz

Film

Eden
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Pawel Hartlieb
Pawel Hartlieb

ur. 1974, kończy 51 lat

Damon Wayans
Damon Wayans

ur. 1960, kończy 65 lat

Wes Bentley
Wes Bentley

ur. 1978, kończy 47 lat

Charlotte Le Bon
Charlotte Le Bon

ur. 1986, kończy 39 lat

Borys Szyc
Borys Szyc

ur. 1978, kończy 47 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-
Spoilery

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 694-698. Co się wydarzy?

3 Top Model
-

Top Model: jak potoczyły się losy zwycięzców poprzednich edycji?

4

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

6

Aleksander Baron to gitarzysta zespołu Afromental i trener w The Voice of Poland. Co warto o nim wiedzieć?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

8

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV