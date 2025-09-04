Kopia Nostromo, kwestia androida i porównania do Elona Muska. Twórca Obcy: Ziemia o 5. odcinku
Noah Hawley opowiedział ze swojej perspektywy o 5. odcinku i tym, co chciał poprzez niego powiedzieć. Wyjaśnił też kilka ważnych kwestii odnośne postaci w swojej produkcji.
5. odcinek serialu Obcy: Ziemia skupił się na retrospekcji, która wyjaśniła w jaki sposób doszło do katastrofy statku kosmicznego Maginot na Ziemi i wydostaniu niebezpiecznych drapieżników na powierzchnię naszej planety. Twórca produkcji, Noah Hawley, postanowił odpowiedzieć na palące kwestie.
Obcy: Ziemia - sezon 1, odcinek 5 - recenzja spoilerowa
Przede wszystkim wielu oglądających zastanawiało się, czy Teng na pokładzie Maginota to android. Noah Hawley przyznał, że był to po prostu "niepokojący koleś" i postanowił zabawić się z oczekiwaniami widzów, którzy mogli podejrzewać przez sposób mówienia tej postaci i dość wycofane zachowanie, że nie jest człowiekiem. W rzeczywistości nim był - po prostu dziwnym.
Hawley przyznał też, że wykorzystano szkice i projekty Nostromo do zaprojektowania Maginota. Od oryginalnego statku różni się tylko pomieszczenia z kriokomorami i kokpit - oba te miejsca są znacznie większe niż na tamtym statku. Ważne dla niego było, żeby widownia czuła retrofuturyzm i że to ten sam świat, który przedstawił Ridley Scott, a potem rozwinął James Cameron w kontynuacji.
Wyjaśnił też zachowanie Boya Cavaliera i porównał go, choć niebezpośrednio, do działań Elona Muska. Zdaniem Hawleya popularni miliarderzy są tak przeświadczeni o swoim geniuszu, że zabierają się za więcej rzeczy niż są w stanie kontrolować - politykę, wyprawy w kosmos, budowanie dróg i inne projekty. Podobnie jest z Cavalierem, który chociaż wynalazł sposób na nieśmiertelność, to nadal łapie kolejne sroki za ogon, a robi to, ponieważ do tej pory wszystko mu wychodziło. Można się jednak spodziewać, że obróci się to ostatecznie przeciwko niemu.
Najlepsze postaci z serii Obcy [RANKING]
Źródło: hollywoodreporter.com/deadline.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
02
wrz
Metal Eden
03
wrz
Lodowy szlak: Zemsta
04
wrz
HELL is US
05
wrz
Cronos: The New Dawn
05
wrz
Eden
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1974, kończy 51 lat
ur. 1960, kończy 65 lat
ur. 1978, kończy 47 lat
ur. 1986, kończy 39 lat
ur. 1978, kończy 47 lat