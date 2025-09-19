Twórca Obcy: Ziemia odpowiada na kontrowersje. Ksenomorf wcale nie jest zwierzakiem

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Disney+

Noah Hawley przy tworzeniu serialu Obcy: Ziemia podjął kilka odważnych decyzji, które miały odróżnić jego dzieło od poprzednich projektów z ksenomorfem w roli głównej - poza dłuższym metrażem wprowadził też nieznane dotychczas gatunki drapieżnych kosmitów, wprowadził motyw ludzkich hybryd, a także pokazał, jak jedna z nich jest w stanie komunikować się z obcym. Ten ostatni motyw zebrał swoje owoce w przedostatnim odcinku, ponieważ główna bohaterka użyła swojej umiejętności komunikowania z ksenomorfem do napuszczenia go na przeciwników. Nie wszystkim fanom produkcji o obcym się to spodobało. Niektórzy uważają, że spłyca to zagrożenie ze strony tytułowego potwora i robi z niego zwykłego zwierzaka, a nie perfekcyjny organizm do zabijania. Co na to twórca serialu?

Noah Hawley odniósł się do tego w wywiadzie z The Hollywood Reporter. Jego celem nie było uczynienie z ksenomorfa zwierzaka Wendy, a pokazanie nietypowego i niebezpiecznego sojuszu pomiędzy tym organizmem a hybrydą. Dodaje, że zważywszy na to, że to nadal historia osadzona w gatunku horroru, prawdopodobnie nie skończy się to dobrze. Chciał za to w ten sposób urozmaicić wydarzenia dziejące się na ekranie. W kilkuodcinkowym serialu konieczne było wprowadzenie nowych gatunków, a także pokazanie ksenomorfa w innym świetle, żeby nie skończyło się na tym, że wszyscy ludzie od razu zostali zabici.

Twierdzi, że to wszystko łączy się z wątkiem Wendy, która sama jest o krok od stania się podobnym potworem. Musi teraz wybrać, czy bliżej jej do człowieka i podejmować decyzje, które podjęliby inni ludzie, czy zamierza w pełni wykorzystać swój potencjał do czynienia zła. Im bardziej się oddala od bycia człowiekiem, tym sytuacja stanie się gorsza wszystkich dookoła.

Z jego słów można wywnioskować, że sytuacja wcale nie jest taka kolorowa i jednoznaczna, a sojusz pomiędzy Wendy i ksenomorfem może się zakończyć w każdej chwili, co byłoby opłakane w skutkach dla wszystkich innych.

