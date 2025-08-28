Dlaczego Wendy z Obcy: Ziemia słyszy [SPOILER]? Twórca serialu porównuje ksenomorfy do... zwierzątek
Obcy: Ziemia w nowym odcinku pokazał scenę, której niewiele widzów się raczej spodziewało. Twórca serialu postanowił wyjaśnić, co za nią stoi. Czy to możliwe, że główna bohaterka jest kimś wyjątkowym?
W 4. odcinku serialu Obcy: Ziemia doszło do przełomowego odkrycia. Okazało się, że główna bohaterka, Wendy, która posiada syntetyczne ciało, ale ludzką świadomość, jest w stanie komunikować się w pewien sposób z ksenomorfami. Doprowadziło to do finałowej sceny, w której zdołała nie tylko uspokoić, ale nawet i pogłaskać chestburstera, który jej nie zaatakował. Dlaczego tak się stało?
Obcy: Ziemia - sezon 1, odcinek 4 - recenzja spoilerowa
Wyjaśnienia udzielił sam twórca serialu, Noah Hawley, w rozmowie z Deciderem:
Dla dziecka nic nie jest przypadkowe, prawda? Wszystko ma jakieś znaczenie. Jest w odcinku moment, w którym mówi: "Wybrały mnie". To raczej nie jest prawda. Nie wybrały jej. Po prostu jest w stanie je słyszeć z powodu błędu swojego oprogramowania.
Dla dzieci takie stworzenia to po prostu zwierzęta. Wendy czuje do nich empatię, tak samo jak moja córka, która w wieku dziewięciu lat zdecydowała, że chce zostać wegetarianką. Te potwory wcale nie chcą tam być, nie prosiły o to. Może są przerażone? [...] Można zrozumieć jej chęć spróbowania nawiązania kontaktu.
Obcy - ranking filmów wg prestiżowego Variety
Źródło: comicbookmovie.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
26
sie
Gears of War: Reloaded
27
sie
Z krwi i ognia
27
sie
Wyjaśniamy morderstwa
27
sie
Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness
28
sie
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1986, kończy 39 lat
ur. 1962, kończy 63 lat
ur. 1969, kończy 56 lat
ur. 1990, kończy 35 lat
ur. 1961, kończy 64 lat