Dlaczego Wendy z Obcy: Ziemia słyszy [SPOILER]? Twórca serialu porównuje ksenomorfy do... zwierzątek

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Disney+

Reklama

W 4. odcinku serialu Obcy: Ziemia doszło do przełomowego odkrycia. Okazało się, że główna bohaterka, Wendy, która posiada syntetyczne ciało, ale ludzką świadomość, jest w stanie komunikować się w pewien sposób z ksenomorfami. Doprowadziło to do finałowej sceny, w której zdołała nie tylko uspokoić, ale nawet i pogłaskać chestburstera, który jej nie zaatakował. Dlaczego tak się stało?

Obcy: Ziemia - sezon 1, odcinek 4 - recenzja spoilerowa

Wyjaśnienia udzielił sam twórca serialu, Noah Hawley, w rozmowie z Deciderem:

Dla dziecka nic nie jest przypadkowe, prawda? Wszystko ma jakieś znaczenie. Jest w odcinku moment, w którym mówi: "Wybrały mnie". To raczej nie jest prawda. Nie wybrały jej. Po prostu jest w stanie je słyszeć z powodu błędu swojego oprogramowania. Dla dzieci takie stworzenia to po prostu zwierzęta. Wendy czuje do nich empatię, tak samo jak moja córka, która w wieku dziewięciu lat zdecydowała, że chce zostać wegetarianką. Te potwory wcale nie chcą tam być, nie prosiły o to. Może są przerażone? [...] Można zrozumieć jej chęć spróbowania nawiązania kontaktu.

Obcy - ranking filmów wg prestiżowego Variety