Obecność 3 najpopularniejsza w polskich kinach. Kiepsko Luca Pixara

fot. materiały prasowe

Obecność 3: Na rozkaz diabła drugi weekend z rzędu jest najpopularniejszym filmem w polskich kinach. Tym razem wybrało się na niego 40 089 widzów. Do tej pory obejrzało go 258 241 widzów, więc jak na czas pandemią i reżimu sanitarnego to dobry wynik.

Drugie miejsce to najnowsza animacja Pixara Luca, która cieszy się przeciętnym zainteresowaniem i zdecydowanie słabszym od hitów Co w duszy gra oraz Naprzód. Film obejrzało 27 982 widzów.

Podium zamyka Cruella z wynikiem 24 272 widzów. Do tej pory film Disneya obejrzało 288 975 widzów, więc też całkiem niezły wynik.

Z nowości mamy polski film W jak morderstwo, który przyciągnął zaledwie 9188 widzów. Jest to raczej wynik poniżej oczekiwań. Podobnie zresztą rozczarowuje Spirala: Nowy rozdział serii Piła z wynikiem 8528 widzów.

Małą popularnością cieszył się też thriller z Angeliną Jolie Ci, którzy życzą mi śmierci, który obejrzało 3649 widzów. Artystyczny i oscarowy Minari zebrał w kinach 5087 widzów.