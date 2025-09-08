Reklama
placeholder

Obecność 4 zaskoczyła. Lepszy wynik finansowy niż ktokolwiek oczekiwał!

Obecność 4 zaskoczyła analityków box office. Finałowa odsłona popularnej serii horrorów wkroczyła do kin szturmem i udowadnia, że franczyza wciąż przyciąga ogromną widownię. Wyniki finansowe są imponujące.
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Obecność 4: Ostatnie namaszczenie fot. Warner Bros. // New Line Cinema
Reklama

Obecność 4 hitem! To można powiedzieć już po weekendzie otwarcia. W Ameryce Północnej film zebrał 83 mln dolarów, co daje trzecie najlepsze otwarcie w historii kina dla horroru. Na świecie produkcja zarobiła dodatkowe 104 mln dolarów, a globalne otwarcie na poziomie 187 mln dolarów przy budżecie 55 mln dolarów to gigantyczny sukces dla Warner Bros.

Przypomnijmy, że przedpremierowe prognozy mówiły o światowym otwarciu filmu Obecność 4: Ostatnie namaszczenie na poziomie 80 mln dolarów! Finałowy wynik przewyższył je ponad dwukrotnie.

Warner Bros. zaczęło 2025 rok od dwóch klap — Mickey 17 i The Alto Knights, które przyniosły 110 mln dolarów strat. Od tego czasu jednak studio ma hit za hitem, prezentując rekordową passę, która jest ewenementem w historii kina. Obecność 4 to już ósmy film Warner Bros. w tym roku, który zajął pierwsze miejsce w amerykańskim box office. Według Deadline żadne inne studio w historii nie mogło pochwalić się taką serią sukcesów.

Box office – wyniki pozostałych filmów weekendu w skali globalnej:

  • Pan Wilk i Spółka 2 – 191 mln dolarów (budżet: 80 mln)
  • Państwo Rose – 32,3 mln dolarów (budżet: 20 mln)
  • Jurassic World: Odrodzenie – 861 mln dolarów (budżet: 180 mln)
  • Zakręcony piątek 2 – 143 mln dolarów (budżet: 42 mln)
  • Superman – 614,1 mln dolarów (budżet: 200 mln)
  • F1: Film – 619,5 mln dolarów (budżet: 300 mln)
  • Zniknięcia – 251,5 mln dolarów (budżet: 38 mln)

Źródło: deadline.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

Oceń

2025
Obecność 4: Ostatnie namaszczenie
Zobacz w kinie Obecność 4: Ostatnie namaszczenie Horror

Najnowsze

1 młodzi tytani 2003
-

Warner Bros. zwolniło aktora po ponad 22 latach. Twierdzi, że przez diagnozę

2 Deadpool
-

Deadpool nigdy by nie powstał, gdyby nie celowy sabotaż. Aktor w końcu przyznał się do winy

3 Wspaniałość Ambersonów
-

Z pomocą AI zrekonstruują usunięte 43 minuty filmu Orsona Wellesa? Kontrowersje wokół projektu

4 Superman
-
Spoilery

Zmieniono ważny szczegół w zwiastunie Peacemakera. Czy to zapowiedź Man of Tomorrow?

5 Na noże 3
-

To może być najlepszy film z serii Na noże. Pierwsze recenzje filmu Żywy czy martwy

6 The Paper
-

Czy The Paper godnie zastąpi kultowe Biuro? Krytycy wydali werdykt

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e172

Moda na sukces

s03e01

s38e165

Zatoka serc

s12e22

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem

s42e01

s2025e179

The Lead with Jake Tapper

s01e21

s01e91
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Tajemnica tajemnic

09

wrz

Książka

Tajemnica tajemnic
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego

10

wrz

Książka

Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
Babilon

11

wrz

Gra

Babilon
Borderlands 4

12

wrz

Gra

Borderlands 4
Zombicide. Biała śmierć

12

wrz

Gra

Zombicide. Biała śmierć
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Ray Fisher
Ray Fisher

ur. 1987, kończy 38 lat

Martin Freeman
Martin Freeman

ur. 1971, kończy 54 lat

Gaten Matarazzo
Gaten Matarazzo

ur. 2002, kończy 23 lat

David Arquette
David Arquette

ur. 1971, kończy 54 lat

Ella Rae Peck
Ella Rae Peck

ur. 1990, kończy 35 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Kard z serialu Akacjowa 38
-

Akacjowa 38: streszczenia odcinków 699-703. Co się wydarzy?

2 Top Model
-

Top Model: jak potoczyły się losy zwycięzców poprzednich edycji?

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Afryka Express: kto odpadł z programu?

5

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

6

Aleksander Baron to gitarzysta zespołu Afromental i trener w The Voice of Poland. Co warto o nim wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV