Obecność 4 zaskoczyła. Lepszy wynik finansowy niż ktokolwiek oczekiwał!
Obecność 4 zaskoczyła analityków box office. Finałowa odsłona popularnej serii horrorów wkroczyła do kin szturmem i udowadnia, że franczyza wciąż przyciąga ogromną widownię. Wyniki finansowe są imponujące.
Obecność 4 hitem! To można powiedzieć już po weekendzie otwarcia. W Ameryce Północnej film zebrał 83 mln dolarów, co daje trzecie najlepsze otwarcie w historii kina dla horroru. Na świecie produkcja zarobiła dodatkowe 104 mln dolarów, a globalne otwarcie na poziomie 187 mln dolarów przy budżecie 55 mln dolarów to gigantyczny sukces dla Warner Bros.
Przypomnijmy, że przedpremierowe prognozy mówiły o światowym otwarciu filmu Obecność 4: Ostatnie namaszczenie na poziomie 80 mln dolarów! Finałowy wynik przewyższył je ponad dwukrotnie.
Warner Bros. zaczęło 2025 rok od dwóch klap — Mickey 17 i The Alto Knights, które przyniosły 110 mln dolarów strat. Od tego czasu jednak studio ma hit za hitem, prezentując rekordową passę, która jest ewenementem w historii kina. Obecność 4 to już ósmy film Warner Bros. w tym roku, który zajął pierwsze miejsce w amerykańskim box office. Według Deadline żadne inne studio w historii nie mogło pochwalić się taką serią sukcesów.
Box office – wyniki pozostałych filmów weekendu w skali globalnej:
- Pan Wilk i Spółka 2 – 191 mln dolarów (budżet: 80 mln)
- Państwo Rose – 32,3 mln dolarów (budżet: 20 mln)
- Jurassic World: Odrodzenie – 861 mln dolarów (budżet: 180 mln)
- Zakręcony piątek 2 – 143 mln dolarów (budżet: 42 mln)
- Superman – 614,1 mln dolarów (budżet: 200 mln)
- F1: Film – 619,5 mln dolarów (budżet: 300 mln)
- Zniknięcia – 251,5 mln dolarów (budżet: 38 mln)
Źródło: deadline.com
