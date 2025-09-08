Obecność 4 zaskoczyła. Lepszy wynik finansowy niż ktokolwiek oczekiwał!

fot. Warner Bros. // New Line Cinema

Obecność 4 hitem! To można powiedzieć już po weekendzie otwarcia. W Ameryce Północnej film zebrał 83 mln dolarów, co daje trzecie najlepsze otwarcie w historii kina dla horroru. Na świecie produkcja zarobiła dodatkowe 104 mln dolarów, a globalne otwarcie na poziomie 187 mln dolarów przy budżecie 55 mln dolarów to gigantyczny sukces dla Warner Bros.

Przypomnijmy, że przedpremierowe prognozy mówiły o światowym otwarciu filmu Obecność 4: Ostatnie namaszczenie na poziomie 80 mln dolarów! Finałowy wynik przewyższył je ponad dwukrotnie.

Warner Bros. zaczęło 2025 rok od dwóch klap — Mickey 17 i The Alto Knights, które przyniosły 110 mln dolarów strat. Od tego czasu jednak studio ma hit za hitem, prezentując rekordową passę, która jest ewenementem w historii kina. Obecność 4 to już ósmy film Warner Bros. w tym roku, który zajął pierwsze miejsce w amerykańskim box office. Według Deadline żadne inne studio w historii nie mogło pochwalić się taką serią sukcesów.

