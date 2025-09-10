Obecność 4 robi kosmiczne wyniki, ale franczyza może być w tarapatach. Dlaczego?

Warner Bros.

Reklama

Obecność 4 miała premierę 3 września 2025 roku. Horror zadebiutował z zawrotną kwotą 194 milionów dolarów na świecie. To nowy rekord dla najbardziej kasowego otwarcia w historii filmów grozy. To dowód na to, że fani nadal są zainteresowani franczyzą, a także kolejny znak dla branży, że widzowie chcą chodzić na horrory do kina. Jednak gdy Ostatnie namaszczenie zbiera laury, za kulisami rozgrywa się konflikt, który może wpłynąć na dalsze losy serii.

James Wan kontra Warner Bros.

James Wan wyreżyserował dwa pierwsze filmy z serii Obecność. Później pełnił rolę producenta przy każdej kolejnej części. Wreszcie, pojawił się epizodycznie w Ostatnim namaszczeniu. I wygląda na to, że to może być jego koniec przygody z franczyzą.

Jak donosi portal World of Reel, James Wan i jego firma Atomic Monster według Puck News prowadzą intensywne negocjacje z Warner Bros. w sprawie jego obecnej roli we franczyzie. Jego obecna umowa wymaga, aby był wymieniony jako producent i dostawał pieniądze za każdy kolejny film w serii, a także planowany serialowy spin-off. W pewnym momencie ponoć zażądał 50% udziału w przyszłych produkcjach, zanim obniżył swoją propozycję do 25% w przypadku najbliższej kontynuacji i 50% dla następnych części.

Warner Bros. nie zgadza się na takie warunki, a kierownicy New Line, jak Richard Brener, argumentują że wkład Jamesa Wana w najnowsze filmy był ograniczony. Jeśli reżyser dwóch pierwszych Obecności nie będzie świadczył usług produkcyjnych na minimalnym poziomie, studio mogłoby nawet podjąć próbę całkowitego wykluczenia go z serii.

Oczywiście, pozostaje pytanie, jaki tak naprawdę James Wan ma obecnie wkład w kreowanie franczyzy i czy to jego pomysły są fundamentem pod obecny serii. Na razie jest pewne, że prequel Obecności powstanie – z nim lub bez niego. Czas pokaże, na ile te doniesienia o zakulisowych problemach są prawdziwe.