Obłędny rycerz - szansa na sequel przepadła? Reżyser wskazuje winnego: algorytmy Netflixa

Brian Helgeland w rozmowie z portalem Inverse został spytany o sequel Obłędnego rycerza. Wygląda na to, że planowano wydać go jako film Netflixa, jednak algorytmy platformy osądziły, że nie odniesie sukcesu. W ten sposób zrezygnowano z projektu.

Obłędny rycerz - szansa na sequel przepadła?

Pierwotny pomysł Helgelanda na sequel nie spodobał się Sony:

Kiedy ukończyliśmy Obłędnego rycerza, już myśleliśmy o nakręceniu sequela. Byłby to film o piratach, a fabuła skupiłaby się wokół porwania Jocelyn przez hrabiego Adhemara i zabrania jej do Konstantynopola. Oboje jednak zostaliby schwytani przez piratów i musieli im służyć. Wśród więźniów znalazłby się mężczyzna z mapą wytatuowaną na plecach, który wciąż dostawałby chłostę za brak dyscypliny. Główni bohaterowie zgłaszaliby się na ochotników za niego, by mapa nie zniknęła. Sony nie chciało tego zrealizować.

Później z pomocą Paula Bettany'ego udało mu się przedstawić studiu kolejny pomysł. Tym razem jednak problem leżał gdzieś indziej: w algorytmach Netflixa.

Paul Bettany Potem pojawiła się inna wizja, dotycząca córki Williama.zadzwonił do po mnie po kolacji z Alanem Tudykiem. Wpadli na pomysł, że William zmarłby podczas wojny. Jego nastoletnia córka chciałaby wziąć udział w turnieju rycerskim, jednak nie dostałaby na to pozwolenia ze względu na swoją płeć. Znalazłaby jednak osoby, które zgodziłyby się ją nauczyć tej sztuki. Musiałaby jednak ukrywać, kim jest, ściąć włosy, mówić niższym głosem i tak dalej.

Przedstawiłem ten pomysł Sony, ponieważ posiadają prawa do tytułu. Wyglądało na to, że byli zainteresowani stworzeniem tego z Netflixem i wydaniem jako film Netflixa. Z tego, co rozumiem, Netflix przepuścił ten pomysł na sequel przez swoje algorytmy, które wykazały, że nie odniesie sukcesu. Popularność Obłędnego rycerza wydaje się rosnąć z każdym rokiem; to naprawdę dziwne.

