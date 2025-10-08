Ocean's 14 powstaje? George Clooney o przyszłości filmu

Warner Bros.

Reklama

George Clooney w niedawnym wywiadzie dla E! News ujawnił, że film Ocean’s 14 najprawdopodobniej wejdzie w fazę produkcji w przyszłym roku. Do obsady mają powrócić gwiazdy oryginalnej serii: Julia Roberts, Brad Pitt, Matt Damon i Don Cheadle. Laureat Oscara po raz pierwszy wspomniał o „świetnym” scenariuszu do nowej odsłony serii już w 2023 roku. Na początku tego roku Variety poinformowało, że reżyser filmu Kaskader, David Leitch, został wybrany na stanowisko reżysera nowego kryminalnego widowiska. Clooney wypowiedział się o całej sytuacji z bardzo pozytywnym nastawieniem:

Właśnie dostaliśmy zatwierdzony budżet w Warner Bros. i próbujemy ustalić plan zdjęciowy. To kwestia dopasowania terminarza. Prawdopodobnie zaczniemy zdjęcia za jakieś dziewięć lub dziesięć miesięcy.

O czym było oryginalne Ocean's 11?

Pierwszy film opowiadał o włamywaczu Dannym Oceanie, który po wyjściu z więzienia planuje napad na trzy kasyna w Las Vegas należące do Terry’ego Benedicta, partnera jego byłej żony Tess. Wraz z dziesięcioma specjalistami opracowuje skomplikowany plan kradzieży 150 milionów dolarów z pilnie strzeżonego sejfu.