Bradley Cooper zagra w prequelu Ocean’s Eleven? Trwają rozmowy
Wielokrotnie nominowany do Oscara aktor może dołączyć do obsady prequela Ocean’s Eleven, w którym wystąpi również Margot Robbie.
Akcja nowego Ocean’s Eleven ma rozgrywać się przed wydarzeniami filmu z 2001 roku w reżyserii Stevena Soderbergha. Produkcja, w której wystąpili George Clooney, Matt Damon, Brad Pitt i Julia Roberts, opowiadała o grupie oszustów, którzy okradli kasyno w Las Vegas. Dzięki kasowemu sukcesowi filmu, powstały jeszcze dwa sequele.
Czytaj więcej: Ocean's 14 powstaje? George Clooney o przyszłości filmu
Reżyserem prequela Ocean's Eleven: Ryzykowna gra został Lee Isaac Chung (Twisters), który przejął funkcję od Jaya Roacha. Carrie Solomon pracuje nad scenariuszem, który podobno ma rozgrywać się w Europie lat 60. Jeszcze nie wiadomo, jaki tytuł będzie nosić nowy film.
Jak donosi serwis Variety Bradley Cooper jest w trakcie rozmów, aby zagrać w filmie. Przypomnijmy, że wcześniej ogłoszono, że w obsadzie prequela znalazła się Margot Robbie.
Aktor znany jest z takich filmów, jak Narodziny gwiazdy, Maestro, American Hustle, Poradnik pozytywnego myślenia czy Snajper, za które otrzymał nominacje do Oscara. Występował też we franczyzie Kac Vegas. Ostatnio mogliśmy go oglądać w filmie Superman, a także serialach Misja: Podstawówka i Prawi Gemstonowie. W grudniu będzie mieć premierę komediodramat Is This Thing On? W planach ma też niezatytułowany film w reżyserii Stevena Spielberga. Mówi się, że może też zagrać w Gorączce 2.
Źródło: Variety
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
06
paź
Syn cieśli
07
paź
Nowoczesne związki
10
paź
Little Nightmares: Enhanced Edition
10
paź
Little Nightmares III
10
paź
Głębia. Imprint
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1946, kończy 79 lat
ur. 1988, kończy 37 lat
ur. 1969, kończy 56 lat
ur. 1961, kończy 64 lat
ur. 1967, kończy 58 lat