Bradley Cooper zagra w prequelu Ocean’s Eleven? Trwają rozmowy

Wielokrotnie nominowany do Oscara aktor może dołączyć do obsady prequela Ocean’s Eleven, w którym wystąpi również​ Margot Robbie.
Magda Muszyńska
obsada 
Ocean’s Eleven prequel
Narodziny gwiazdy fot. Warner Bros.
Akcja nowego Ocean’s Eleven ma rozgrywać się przed wydarzeniami filmu z 2001 roku w reżyserii Stevena Soderbergha. Produkcja, w której wystąpili George Clooney, Matt Damon, Brad Pitt i Julia Roberts, opowiadała o grupie oszustów, którzy okradli kasyno w Las Vegas. Dzięki kasowemu sukcesowi filmu, powstały jeszcze dwa sequele. 

Czytaj więcej: Ocean's 14 powstaje? George Clooney o przyszłości filmu

Reżyserem prequela Ocean's Eleven: Ryzykowna gra został Lee Isaac Chung (Twisters), który przejął funkcję od Jaya Roacha. Carrie Solomon pracuje nad scenariuszem, który podobno ma rozgrywać się w Europie lat 60. Jeszcze nie wiadomo, jaki tytuł będzie nosić nowy film. 

Jak donosi serwis Variety Bradley Cooper jest w trakcie rozmów, aby zagrać w filmie. Przypomnijmy, że wcześniej ogłoszono, że w obsadzie prequela znalazła się Margot Robbie.

Aktor znany jest z takich filmów, jak Narodziny gwiazdy, Maestro, American Hustle, Poradnik pozytywnego myślenia czy Snajper, za które otrzymał nominacje do Oscara. Występował też we franczyzie Kac Vegas. Ostatnio mogliśmy go oglądać w filmie Superman, a także serialach Misja: Podstawówka i Prawi Gemstonowie. W grudniu będzie mieć premierę komediodramat Is This Thing On? W planach ma też niezatytułowany film w reżyserii Stevena Spielberga. Mówi się, że może też zagrać w Gorączce 2.

fot. Jason McDonald // Netflix // Bradley Cooper w filmie "Maestro"

Źródło: Variety

Ocean's Eleven prequel
