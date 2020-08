Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm trafi na Nintendo Switch. Jest wstępna data premiery

Cornfox & Brothers Limited

Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm to przygodowa gra akcji, która wyraźnie inspirowana jest klasyką gatunku, a w szczególności serią The Legend of Zelda. Produkcja ta trafiła na rynek w 2019 roku i była dostępna na wyłączność platformy Apple Arcade. Teraz poinformowano jednak, że już wkrótce zadebiutuje ona również na Nintendo Switch. Dzieło fińskiego studia Cornfox & Brothers trafi na japońską konsolę już tej jesieni – dokładnej daty jednak nie ujawniono.

Recenzenci ocenili Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm całkiem pozytywnie. Tytuł ten może pochwalić się średnią ocen na poziomie 69/100 według serwisu Metacritic. Chwalono przede wszystkim oprawę i zróżnicowaną rozgrywkę, choć niektórzy krytykowali rozczarowujący system walki i nie do końca przemyślane łamigłówki.

Zobaczcie też nowy zwiastun gry, który zapowiada jej nadejście na Switcha.