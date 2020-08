Sam Fisher powróci… w Rainbow Six Siege. Zobacz zwiastun

Ubisoft

Miłośnicy serii Splinter Cell nie mają ostatnio łatwego życia. Ubisoft co jakiś czas przypomina o jej istnieniu, ale zdecydowanie nie w takiej formie, jakiej fani tego oczekują. Z taką samą sytuacją mamy do czynienia teraz – poinformowano bowiem, że Sam Fisher powróci, ale nie w nowej przygodzie, ale… jako postać w sieciowej strzelance Rainbow Six: Siege.

Fisher będzie kolejnym operatorem i trafi do gry w aktualizacji Operation Shadow Legacy jako postać o pseudonimie „Zero”. Opublikowano też krótki zwiastun z zapowiedzią dalszych informacji. Te mają zostać ujawnione już 16 sierpnia.

Warto przypomnieć, że firma Ubisoft kilkukrotnie sugerowała, że do Rainbow Six: Siege mogą trafiać także bohaterowie innych, popularnych serii. Niewykluczone więc, że Fisher nie będzie jedyną taką postacią w grze.