Poznaliśmy reżysera czwartej części komedii z Benem Stillerem. To scenarzysta franczyzy

fot. Universal Studios

Reklama

W grudniu informowaliśmy, że powstanie czwarta część komediowej serii Meet the Parents z Benem Stillerem i Robertem De Niro. Pierwsza odsłona franczyzy nosiła tytuł Poznaj mojego tatę, a kolejne Poznaj moich rodziców oraz Poznaj naszą rodzinkę. Od ostatniej części minęło 15 lat.

Ogłoszono, że do obsady powrócą De Niro, Stiller oraz Teri Polo i Blythe Danner. Teraz serwis Deadline podał, że za kamerą stanie John Hamburg, czyli reżyser Poznaj moich rodziców, który był również współautorem scenariusza do wszystkich części franczyzy. W czwartej odsłonie ponownie pełni rolę scenarzysty. Ponadto Hamburg znany jest z komedii Dlaczego on?, Stary, kocham cię i Czas dla siebie. W ostatnim czasie zajmował się też serialem The Unicorn z Waltonem Gogginsem. Wiadomo również, że wyreżyserował kilka odcinków z nadchodzącego serialu Stick od Apple TV+, w którym występuje Owen Wilson.

Szczegóły fabuły czwartej części franczyzy są trzymane w tajemnicy. Produkcją zajmą się Jane Rosenthal i Robert De Niro z ramienia Tribeca Productions, Jay Roach od Delirious Media, Ben Stiller i John Lesher z ramienia Hour Films i Hamburg od Particular Pictures.

Przypomnijmy, że cała seria opiera się na specyficznej relacji Grega Fockera (Ben Stiller) z jego osobliwym teściem Jackiem Byrnesem (Robert De Niro), byłym agentem CIA.

fot. materiały prasowe // "Poznaj mojego tatę"

Będzie Poznaj mojego tatę 4. Oficjalnie ogłoszono szczegóły i obsadę!