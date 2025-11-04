Reklama
Prequel Ocean's 11 znalazł złoczyńcę? Znacie go z Sicario

Nowe informacje zdradzają, który znany aktor może dołączyć do obsady prequelu Ocean's Eleven: Ryzykowna gra. Kojarzycie go już z innych znakomitych filmów akcji. Kogo mógłby zagrać?
Wiktor Stochmal
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Benicio del Toro w Sicario fot. Lionsgate
O prequelu Ocean's 11 nie wiadomo zbyt wiele na ten moment. Film wyreżyseruje Lee Isaac Chung, za zdjęcia odpowiedzialny będzie Linus Sandgren. W obsadzie potwierdzono Bradleya Coopera i Margot Robbie, którzy odegrają rolę rodziców głównego bohatera oryginalnej trylogii, a akcja ma mieć miejsce w latach 60. 

Predator: Strefa zagrożenia to jedna z najlepszych odsłon franczyzy. Spójrzcie, kto miał się pojawić

Teraz Nexus Point News, czyli źródło dość wiarygodnych informacji z branży filmowej, informuje o kolejnym aktorze, który prowadzi rozmowy w sprawie angażu w produkcji, do której zdjęcia mają się rozpocząć w 2026 roku. Mowa o Benicio Del Toro (Sicario, Jedna bitwa po drugiej). Jego udział nie jest jeszcze potwierdzony w pełni. Nie wiadomo też, kogo zagra. Mówi się jednak o roli potencjalnego przeciwnika głównego duetu.

Prequel Ocean’s 11 - co wiemy?

Aktualną scenarzystką jest Carrie Solomon (A Family Affair). Wcześniej mówiono, że akcja będzie rozgrywać się w latach 60. i opowie o rodzicach bohatera granego przez George’a Clooneya, którzy przeprowadzą własny skok. Na ten moment również nie wiadomo, czy ta wersja fabuły jest nadal aktualna. Potwierdzono jedynie, że będzie to prequel – czyli historia osadzona przed wydarzeniami z pierwszej części.

Źródło: worldofreel.com

