Predator: Strefa zagrożenia to jedna z najlepszych odsłon franczyzy. Spójrzcie, kto miał się pojawić

Nowe opinie o filmie Predator: Strefa zagrożenia nie pozostawiają wątpliwości: to jedna z najbardziej udanych produkcji poświęconych Kosmicznemu Łowcy. Okazuje się też, że miała pojawić się w niej bohaterka, która tchnęła we franczyzę nowe życie. 
Piotr Piskozub
Tagi:  opinie 
Predator: Strefa zagrożenia materiały prasowe
Premiera filmu Predator: Strefa zagrożenia zbliża się wielkimi krokami. Wczoraj w Stanach Zjednoczonych odbył się kolejny pokaz specjalny produkcji, po którym do sieci trafiły nowe opinie na jej temat. Są one jeszcze bardziej entuzjastyczne niż te sprzed kilku dni. Pojawiają się głosy o "najlepszym jak do tej pory Predatorze", świetnym balansie pomiędzy dostarczaniem rozrywki a zachwycającą warstwą wizualną czy mieszance brutalności z historią, którą "da się polubić". 

Wielu widzów chwali niezwykle angażujący sposób prowadzenia narracji i Elle Fanning w głównej roli. Odbiorcy są zgodni w ocenie, że Strefa zagrożenia - w przeciwieństwie do wielu dzisiejszych kontynuacji i rebootów - znacząco rozwija uniwersum i wytycza w nim nowe szlaki. Jeden z uczestników seansu dochodzi do wniosku, że choć sam film jest "emocjonujący, przepełniony akcją i pomysłowy", część z miłośników klasycznego kina science fiction może poczuć "rozczarowanie". Nie wiemy jednak, czy tę uwagę należy traktować jako wadę, czy jednak zaletę. 

Mamy już także okazję zobaczyć nowy klip i materiał zakulisowy:

Predator: Strefa zagrożenia - nowy materiał zakulisowy

arrow-left
Predator: Strefa zagrożenia - nowy materiał zakulisowy
Źródło:
arrow-right

W filmie do uniwersum mogła powrócić lubiana bohaterka 

Okazuje się również, że pierwotny pomysł na film był zupełnie inny. Reżyser Dan Trachtenberg w niedawnym wywiadzie przyznał, że początkowo rozważał pokazanie na ekranie Naru, znakomicie portretowanej przez Amber Midthunder głównej bohaterki Prey z 2022 roku. Miała ona zostać protagonistką wraz z kosmicznym łowcą o imieniu Dek - ostatecznie ten ostatni w Strefie zagrożenia połączy siły z graną przez Fanning Thią. Twórca ujawnił, że koniec końców zdecydował się odejść od pomysłu, by najważniejszymi postaciami ponownie byli ludzie. 

Który Predator był najlepszy? Ranking kosmicznych łowców [TOP 15]

15. Greyback (Predator 2)

Ilość ofiar: nieznana.

arrow-left
15. Greyback (Predator 2)
fot. 20th Century Fox
arrow-right

Film Predator: Strefa zagrożenia zadebiutuje w polskich kinach 7 listopada. 

Źródło: X/comicbookmovie.com/ScreenTime

Piotr Piskozub
Tagi:  opinie 
Powiązane osoby

Co o tym sądzisz?
naEKRANIE Poleca

