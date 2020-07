Octopus Film Festival 2020 - program 3. edycji nieokrzesanego festiwalu

materiały prasowe

Octopus Film Festival 2020 będzie 3. edycją bardzo nietypowego festiwalu organizowanego w Gdańsku, gdzie seanse filmów odbywają się w industrialnym otoczeniu Stoczni Gdańskiej. Wydarzenie odbędzie się w dniach 4-9 sierpnia 2020 roku. Dla uczestniczek i uczestników przygotowano naprawdę interesującą ofertę premier, klasyków i produkcji bardzo nietypowych.

W programie znajdzie się ponad 30 filmów gatunkowych z różnych dekad i stron świata, kilka specjalnych pokazów odbywających się w najmniej spodziewanych miejscach miasta i wiele filmów pokazywanych po raz pierwszy w Polsce, a także spotkania online z gośćmi festiwalu.

fot. materiały prasowe

Konkurs Główny - Nowe Kino Gatunkowe

Cykl Nowe Kino Gatunkowe, zamienia się w tym roku w Konkurs Główny festiwalu. W programie między innymi film Swallow, thriller opowiadający o kobiecie, która czuje rosnącą potrzebę połykania ostrych przedmiotów.

Malinobranie

Ponownie na Octopus Film Festival ze swoim cyklem pojawi się Michał Oleszczyk. Zaprezentuje widzom rzadko uczęszczane rejony kina, gdzie kicz, nieudolność, przesada, kabotyństwo, zamroczenie, delirium i ekstaza łączą się w jedyny w swoim rodzaju filmowy smak. W programie znajdzie się m.in. Poza doliną lalek wyreżyserowane przez Russa Meyera.

We Are the Future!

W ramach cyklu We Are the Future! zaprezentowane zostaną m.in. filmy: Suburbia oraz dokument Upadek zachodniej cywilizacji.

Retrospektywa Fabrice'a du Welza

W ramach retrospektywy zaprezentowane zostaną trzy filmy Fabrice'a Du Welza: Vinyana, Alleluja i – premierowo w Polsce – Adoracja.

Retrospektywa Richarda Stanleya

Kolor z przestworzy z Nicolasem Cage'em będzie jednym z filmów tego twórcy na festiwalu. W jej ramach pojawią się Hardware, Diabelski pył i opowiadający o Wyspie doktora Moreau dokument Lost Soul.

Czarownice

W ramach tego cyklu pokazane zostaną między innymi filmy The VVitch, Häxan oraz Czarownica miłości.

VHS Hell

VHS Hell to cykliczne pokazy filmów klasy B znalezionych na najniższych półkach osiedlowych wypożyczalni. W programie m.in. Hobgoblin, Action USA, czy Interzone.

Kino samochodowe

W ramach Octopusowego kina samochodowego na parkingu AMBEREXPO zaprezentowane zostaną te filmy z programu, które albo rzeczywiście były przed dekadami wyświetlane w amerykańskich drive-inach, albo pasują do klimatu kina samochodowego znajdującego się gdzieś na obrzeżu kalifornijskiego miasteczka.

Pokazy specjalne

Znakiem firmowy Ośmiornicy zawsze były pokazy specjalne. W tym roku również nie mogło ich zabraknąć. W programie m.in. Komando czytane na żywo przez Piotra Cyrwusa.

To oczywiście nie wszystko, co do zaoferowania ma kolejna edycja Octopus Film Festival. Cały program znajdziecie pod tym adresem. Bilety na pojedyncze wydarzenia do nabycia znajdują się tutaj. Jednym z patronatów medialnych Festiwalu będzie w tym roku portal naEKRANIE.pl.