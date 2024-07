Octopus Film Festiwal 2024 - Kevin sam w domu nie tylko w zimę. Poznajcie program wydarzenia

fot. Sony Pictures Releasing

Octopus Film Festiwal to wydarzenie, które od 2018 roku regularnie odbywa się w Gdańsku. Nie inaczej będzie w tym roku. To kolejna edycja popularnego festiwalu, która łączy ze sobą miłośników kina gatunkowego z Polski oraz całego świata. Wydarzenie będzie trwało od 6 do 11 sierpnia. Portal naEKRANIE jest jednym z patronów medialnych festiwalu.

Wśród miejsc, w których będzie można obejrzeć unikatowe produkcje znajduje się: Spektrum, sala nr. 10 w Multikinie, Bunkier pod W4, Klub B90, Drizzly Grizzly, Kino IKM, Muzeum II Wojny Światowej, Luks Sfera, Twierdz Wisłoujście, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. F. Nowomiejskiego, Królewska Fabryka Karabinów.

Octopus Film Festiwal 2024 - program

Produkcje, które znajdują się w repertuarze to mieszanka nowości, świeżości oraz klasyków, które każdy zna już na pamięć, ale zawsze warto je sobie dodatkowo przypomnieć. Podczas kilkudniowego wydarzenia każdego dnia będzie można obejrzeć do kilku produkcji dziennie. Wśród nich m.in. Jedna noc z Adelą, Pożeracz dusz, Kąpiel diabła, Wrogie wymiary.

Jeśli chodzi o szerzej rozpoznawalne produkcje, to znajdzie się wśród nich Kevin sam w domu, Szklana pułapka, Oldboy, świeży Monkey Man z Devem Patelem, Baby Driver czy Bękarty wojny Quentina Tarantino.

Octopus Film Festival 2024 – co warto obejrzeć?

Nieskończone lato (reż. Miguel Llansó )

Są wakacje, więc Mia, Grete i Sarah w pełni wykorzystują ostatni moment, zanim dorosłe obowiązki zapukają do ich drzwi. To idealny czas, aby zaczerpnąć trochę słońca, poznać nowe twarze, pobawić się aplikacjami randkowymi i poeksperymentować. Niestety dziewczyny spotykają twórcę aplikacji do mindfullness, który pozwala im skorzystać ze stworzonego przez siebie programu. A ten zaczyna wywoływać zmiany w ich ciałach.

Szok (reż. Denis Moschitto, Daniel Rakete Siegel )

Bruno kiedyś był lekarzem, ale po stracie licencji zaczął zadawać się z coraz bardziej szemranymi typami. Obecnie spędza noce, lecząc wszystkich tych, którzy z powodów prawnych nie mogą udać się do szpitala – nie zadaje zbyt wielu pytań, jest skuteczny i dokładny. Gdy jednak przyjmuje zlecenie leczenia chorego na białaczkę bossa, orientuje się, że właśnie niechcący wpakował się w sam środek wojny gangów.

Pożeracz dusz (reż. Alexandre Bustillo, Julien Maury )

Dwójka śledczych trafia do zapomnianej francuskiej wioski, by rozwikłać dwie równoległe sprawy kryminalne – brutalnego zabójstwa i zniknięcia dziecka. Mieszkańcy twierdzą, że w porwanie i morderstwo uwikłany jest legendarny pożeracz dusz, a śledczy starają się zachować racjonalizm w obliczu spotkania z nieznanym.

Bękarty wojny (reż. Quentin Tarantino)

Akcja Bękartów wojny rozpoczyna się w okupowanej przez Niemców Francji, gdzie Shosanna Dreyfus (Mélanie Laurent) jest świadkiem egzekucji swojej rodziny z rozkazu nazistowskiego pułkownika Hansa Landy (Christoph Waltz). Cudem unikając śmierci, Shosanna ucieka do Paryża, gdzie przyjmuje nową tożsamość, jako właścicielka i operatorka niewielkiego kina. Tymczasem, gdzieś w Europie, porucznik Aldo Raine (Brad Pitt) organizuje elitarną grupę żydowskich żołnierzy, których zadaniem ma być krwawy odwet na nazistach. Nazwani 'Bękartami', ludzie Raine'a łączą swe siły z pracującą dla aliantów aktorką Bridget Von Hammersmark (Diane Kruger) i wspólnie planują zamach na kluczowych przywódców Trzeciej Rzeszy. Losy wszystkich zbiegną się w kinie, w którym także Shosanna zamierza dokonać własnej zemsty!

Szklana pułapka (reż. John McTiernan)

Nakatomi Plaza, Los Angeles. Trwa gwiazdkowe przyjęcie dla pracowników Nakatomi Corporation. Radosny nastrój zmienia się w paraliżujący strach, kiedy w ciągu kilku minut budynek zostaje opanowany przez grupę terrorystów. W 'szklanej Pułapce' tylko jedna osoba umknęła uwadze przestępców. John McClane wspaniała, niezapomniana kreacja Bruce'a Willisa, nowojorskie detektyw, znalazł się tam właściwie przypadkowo. Jest zmęczony. Ma przy sobie tylko mały pistolet. Ale jest jedyną nadzieją na wyzwolenie dla sterroryzowanych zakładników, wśród których jest jego żona. Podejmuje samotną, nierówną i brawurową walkę.

Seans Ukryty (???)

Seans Ukryty to niesamowite doznanie dla wszystkich uczestników. Wyznaczone miejsce zbiórki, a potem podróż w nieznane. Nikt nie zna tytułu filmu ani lokacji, ale towarzyszące temu emocje są warte ryzyka.

Pełny program możecie sprawdzić na stronie: octopusfilmfestival.com.