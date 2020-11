Od 2021 roku Bundesliga tylko w Viaplay. Nowa platforma zadebiutuje w Polsce

Źródło Viaplay

AKTUALIZACJA: Uzupełniliśmy informację o cenie usługi na polskim rynku.

Skandynawska firma streamingowa Nordic Entertainment Group pozyskała ekskluzywne prawo do emisji rozgrywek Bundesligi na polskim rynku. Umowa wejdzie w życie z początkiem sezonu 2021/2022 i będzie obowiązywać do zakończenia sezonu 2024/2025. Oznacza to, że rozgrywki niemieckiej ligi obejrzymy wyłącznie za pośrednictwem serwisu Viaplay, który wkrótce zadebiutuje w naszym kraju.

Wraz z przekazaniem praw do transmisji nowej firmie mecze Bundesligi znikną z platform Eleven Sports i Canal+ Sport. Tym samym przez kilka najbliższych lat nie będziemy mogli obejrzeć zmagań niemieckich klubów za pośrednictwem telewizji linearnej.

Prawa do Bundesligi należą do najlepszych praw sportowych w Polsce. Ta umowa pokazuje, jakie mamy ambicje związane z Viaplay. Naszym celem jest zajęcie wiodącej pozycji w Polsce. Wizją NENT Group jest zostanie wiodącą europejską firmą zajmującą się transmisją strumieniową. Polscy widzowie mogą spodziewać się ciekawej i niedrogiej usługi – zapowiedział Anders Jensen, prezes i dyrektor generalny NENT Group.

Za Viaplay zapłacimy w Polsce34 zł miesięcznie. W tej cenie otrzymamy dostęp do Bundesligi oraz biblioteki 8000 filmów i seriali z oferty NENT Group. Według wstępnych planów serwis ma zadebiutować na naszym rynku w trzecim kwartale 2021 roku.

W Szwecji subskrybenci Viaplay mogą korzystać z trzech planów abonamentowych. Za pakiet Viaplay Film & Serier, w ramach którego udostępniane są filmy i seriale, trzeba zapłacić 109 koron szwedzkich miesięcznie (ok. 48 zł), pakiet Viaplay Sport (seriale, sport, sztuki walki) wyceniono na 399 koron (ok. 176 zł), a Viaplay Total kosztuje 449 koron (ok. 198 zł). W tej cenie otrzymamy dostęp do wszystkich zasobów platformy: filmów, seriali, rozgrywek sportowych oraz transmisji z gal sztuk walki.

Nasza współpraca z NENT Group rośnie w siłę i cieszymy się, że Bundesliga będzie jedną z najważniejszych ofert Viaplay. Umowa ta gwarantuje, że kibice w Polsce będą mogli cieszyć się światowej klasy niemiecką piłką nożną, zarówno w domu, jak i w podróży, za pośrednictwem fantastycznego serwisu streamingowego NENT Group – poinformował Robert Klein, dyrektor generalny Bundesligi.