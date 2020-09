Od nowa - jest już oficjalny zwiastun serialu z Nicole Kidman i Hugh Grantem

fot. HBO

Od nowa to nadchodzący serial produkcji HBO, w którym główne role zagrali Nicole Kidman oraz Hugh Grant. Show oparto na książce autorstwa Jean Hanff Korelitz, a jego twórcami są David E. Kelley (Wielkie kłamstewka) oraz Susanne Bier (Nocny recepcjonista). W sieci pojawił się już pierwszy oficjalny zwiastun Od nowa.

Oczekiwana seria opowie o zamożnych i uprzywilejowanych ludziach. Ukaże, do czego są zdolni, by tylko chronić siebie i ukryć swe mroczne tajemnice. Główną bohaterką serialu HBO jest nowojorska terapeutka Grace Sachs (Nicole Kidman) - spełniona zawodowo kobieta w szczęśliwym związku małżeńskim, ciesząca się sukcesami syna. Idealne życie kobiety wywraca się jednak do góry nogami, kiedy wraz z mężem znajdzie się w centrum publicznego skandalu. Cała sprawa będzie mieć związek z brutalnym morderstwem.

W obsadzie znaleźli się też Edgar Ramírez, Donald Sutherland oraz Lily Rabe.

Poniżej możecie obejrzeć pełnej długości oficjalny zwiastun Od nowa.

Od nowa - oficjalny zwiastun

Premiera serialu Od nowa przewidziana została na 25 października na HBO.