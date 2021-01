Od zmierzchu do świtu - Robert Rodriguez zapowiada serial animowany

fot. materiały prasowe

Od zmierzchu do świtu, horror Roberta Rodrigueza według scenariusza Quentina Tarantino, do tej pory doczekał się już kilku kontynuacji oraz opartego na serii filmów serialu. Jak ostatnio wyjawił Robert Rodriguez, teraz w planach ma stworzenie serialu animowanego, który rozgrywać będzie się w świecie znanym widzom z produkcji filmowych i serialowej. Reżyser nie zdradził wielu szczegółów dotyczących projektu, na ten moment nie wiemy też, czy do nadchodzącej serii dołączy ktoś z obsady wspomnianych wcześniejszych produkcji.

Wieścią o planach na stworzenie serialu animowanego Robert Rodriguez podzielił się ze światem w rozmowie z SFX Magazine:

Patrzymy w przyszłość i pracujemy nad animowanym Od zmierzchu do świtu - zapowiedział reżyser.

W wywiadzie filmowiec przypomniał również, że serial Od zmierzchu do świtu, którego jest autorem, a który trafił na Netflixa i który reklamowano jako "Netflix original", pierwotnie powstał dla jego własnej telewizji El Rey.

