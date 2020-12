Księga Boby Fetta - oto logo serialu. Robert Rodriguez jednym z producentów

Disney+/Screen Rant

Już wcześniej informowaliśmy Was, że Księga Boby Fetta i 3. sezon The Mandalorian to dwa osobne projekty. Teraz rewelacje serwisu Variety zostały raz jeszcze oficjalnie potwierdzone poprzez ogłoszenie, które możemy znaleźć na stronie starwars.com. Wynika z niego, że na ekranie w głównych rolach pojawią się Temuera Morrison (Boba Fett) i Ming-Na Wen (Fennec Shand), natomiast producentami wykonawczymi zostali Jon Favreau, Dave Filoni i Robert Rodriguez, udzielający się wcześniej przy ekranowych przygodach Din Djarina i Baby Yody.

Akcja produkcji będzie rozgrywać się w tej samej linii czasowej co The Mandalorian, natomiast pierwszy odcinek - zgodnie z poprzednimi zapowiedziami - ukaże się w Disney+ w grudniu przyszłego roku. Tak prezentuje się logo serialu:

Twitter/Disney+

W tym samym czasie powstanie Księgi Boby Fetta w programie Good Morning America ogłosił Favreau: