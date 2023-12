LEGO Fortnite zadebiutowało i... cieszy się większym zainteresowaniem niż klasyczne Fortnite

fot. Epic Games

7 grudnia zadebiutowało LEGO Fortnite, nowa "gra w grze", w której gracze trafiają do otwartego świata, a następnie walczą o przetrwanie i tworzą własne budowle z tytułowych klocków. Okazuje się, że taka nowa forma rozgrywki przypadła społeczności do gustu. Aktualnie tryb ten cieszy się większą popularnością niż klasyczne battle royale, a w szczytowym momencie wolny czas spędzało w nim ponad 2,1 miliona osób. Trudno natomiast powiedzieć czy wynika to z samego faktu "świeżości" LEGO Fortnite, czy też nowy gameplay jest tak dobry, że ludzie zostaną przy nim na dłuższy czas.

Poniżej możecie zapoznać się z premierowym zwiastunem gry.

LEGO Fortnite - zwiastun premierowy

LEGO Fortnite dostępne jest za darmo i na tych samych platformach, co klasyczne Fortnite. Zainteresowani mogą sięgnąć po ten tytuł na PC, urządzeniach mobilnych z systemem Android, konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch oraz w chmurze dzięki usługom Xbox Cloud Gaming, NVIDIA GeForce Now i Amazon Luna.